Quentin Tarantino sa oženil: O 20 rokov mladšia nevesta!

Päťdesiatpäťročný filmár a o 20 rokov mladšia izraelská modelka a speváčka sa stretli v roku 2009. V júni 2017 sa približne po roku randenia zasnúbili. Vlani v septembri usporiadali v New Yorku oslavu zásnub, na ktorej sa zúčastnili aj Bruce Willis, Samuel L. Jackson a Uma Thurman. Trojica sa predstavila v Tarantinovom filme Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Ženích nedávno dokončil nakrúcanie svojho filmu Once Upon A Time in Hollywood, v ktorom sa predstavia napríklad Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie.

Quentin Jerome Tarantino je držiteľom Oscara za scenár spomínanej kultovej snímky Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994). Na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ho nominovali tiež za réžiu tohto filmu a za scenár a réžiu snímky Nehanební bastardi (2009). V roku 2013 si na konto pripísal Zlatý glóbus a Oscara za scenár westernu Divoký Django (2012). Okrem toho má na konte aj filmy Gauneri (1992), Jackie Brownová (1997), Kill Bill (2003), Kill Bill 2 (2004), Grindhouse: Auto zabijak (2007) a Osem hrozných (2015), pričom sa podieľal aj na snímkach Štyri izby (1995) a Sin City - mesto hriechu (2005).