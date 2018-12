Láska, bože, láska... Dlhoroční zaľúbenci sú konečne svoji: Bolo to ako v rozprávke!

Bol to "neopísateľný deň plný lásky, svetla a pozitívnosti," priblížili mladomanželia. Dvojica na svojich účtoch na sociálnych sieťach zverejnila aj viacero snímok z ich radostného dňa. Spevák tvorí s Mandi pár od roku 2005. V januári 2016 potvrdili, že sa po viac ako desiatich rokoch randenia zasnúbili.

Miguel, celým menom Miguel Jontel Pimentel, vydal debutový album All I Want Is You v roku 2010, no pre slabý marketing sa úspech dostavil až o rok neskôr. Tento scenár sa ale nezopakoval pri druhej štúdiovke Kaleidoscope Dream (2012), z ktorej sa už počas prvého týždňa v USA predalo 71-tisíc kusov. Najúspešnejšou skladbou z albumu je Adorn, za ktorú získal aj cenu Grammy v kategórii Najlepšia r'n'b skladba. V júni 2015 uviedol na trh album Wildheart, na ktorom spolupracoval napríklad s Lennym Kravitzom. Vlani v decembri vydal album War & Leisure.