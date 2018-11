Známa herečka sa po pôrode vrátila pred kamery: Hmmm... Veľmi neohúri!

Keď sa Kirsten Dunst ukázala na odovzdávaní cien Emmy Awards, ktoré sa konalo v septembri, veľmi jej to svedčalo. Správne zvolený strih šiat a hlboký výstrih zvýraznili jej prednosti. Na jednotku boli aj jej účes a vizáž. A hoci mala blondínka len štyri mesiace po pôrode, bola priam očarujúca.

Zdroj: SITA

Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia človeka. Pri pohľade na aktuálne paparazzi zábery už Kirsten nie je taká očarujúca. Fotky vznikli počas nakrúcania filmu s názvom On Becoming a God in Central Florida, v ktorom stvárňuje zamestnankyňu zábavného vodného parku. Tvorcovia tomu prispôsobili jej vzhľad i outfity. Nedá sa však povedať, že jej pridali na kráse. Skôr naopak, nie?!

Zdroj: profimedia.sk