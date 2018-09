Pravda o ROZVODE slávneho páru: Fúha, TOTO sa často nevidí!

Vo februári tohto roka vyšlo najavo, že láska medzi Jennifer Aniston a jej kolegom Justinom Therouxom je už minulosťou. Dvojica sa zasnúbila v auguste 2012 a o tri roky neskôr sa v tajnostii zosobášili. Hoci mnohí dúfali, že tento muž je pre seriálovú Rachel tým pravým a dopraje jej dieťa, nestalo sa tak.

Keď už je reč o deťoch, Jennifer túto tému okomentovala v rozhovore pre magazín InStyle. „Možno mojou úlohou nie je rozmnožovať sa,” poznamenala herečka, ktorá reagovala aj na otázky týkajúce sa rozchodu.

V uplynulých dňoch prelomil mlčanie aj jej bývalý partner. „Dobre na tom všetko bolo, že to bol asi ten najohľaduplnejší rozchod. Nebola medzi nami žiadna nevraživosť,” povedal v rozhovore pre The New York Times Justin. cAni jeden z nás nemá potrebu obviňovať toho druhého,” dodal s tým, že zotrvať v manželstve, z ktorého láska vyprchala, by bolo pre neho pokrytecké.

„Stále sa rešpektujeme, takže všetko prebehlo, pokiaľ to bolo možné, bezbolestne. Smutné by bolo, ak by sa skončilo naše priateľstvo. A to funguje aj naďalej a sme na to obaja hrdí,” uzavrel. Nuž, nejeden rozchádzajúci pár by si od nich mal vziať príklad. Čo poviete?!