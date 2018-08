49-ročná Jennifer Aniston vyzerá na titulke božsky, ale... Trpké priznanie o deťoch!

Jennifer Aniston sa môže pýšiť svojou hereckou kariérou, ale aj skvelým vzhľadom. Výborne vyzerá nielen na titulných stránkach magazínov, ale aj vtedy, keď ju zvečnia paparazzi. Aj napriek tomu, má však v láske smolu.

O nevydarenom manželstve a iných zaujímavostiach sa porozprávala s Molly McNearney - manželkou moderátora Jimmyho Kimmela a ich rozhovor je súčasťou septembrového vydania časopisu InStyle. Obe dámy sú v súkromí dobrými kamarátkami. Aj vďaka tomu jej Molly mohla položiť o čosi osobnejšie otázky.

Zaujímalo ju napríklad, ako Jennifer reaguje na to, že ju verejnosť vníma ako niekoho, kto si nevie udržať chlapa, či aká je pravda na tom, že kvôli kariére odmietla mať dieťa. „Nemám zlomené srdce. Nikto ale nevie, čo sa deje za zatvorenými dverami. A tiež nik neberie ohľad na to, že to všetko môže byť pre mňa a môjho partnera citlivé. Ľudia nevedia, čím som si prešla - z medicínskeho a emočného hľadiska. Na ženy je stále vyvíjaný tlak, aby sa stali matkami. Ak nimi nie sú, sú považované za poškodený tovar. Možno mojou úlohou nie je rozmnožovať sa,” poznamenala úprimne Aniston.

Meno Jennifer Aniston bude už navždy spájané aj so sitkomom Priatelia. Nečudo, že prišla reč aj na tento obľúbený seriál. „Bola to najlepšia robota, akú som kedy mala. S Courtney a Lisou sme sa rozprávali o návrate, ale neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo. Ale človek nikdy nevie. Matt LeBlanc neznáša túto otázku, no možno by sme ho na to ukecali,” uzavrela sympatická herečka.

Jennifer Aniston zdobí septembrové vydanie magazínu InStyle. Zdroj: InStyle

49-ročná Jennifer Aniston vyzerá fantasticky. Zdroj: InStyle