Má slávna modelka v posteli toto TELO? Veď by jej mohol byť synom!

LOS ANGELES - Nový párik na obzore! Médiá sú v týchto dňoch plné údajného romániku modelky Naomi Campbell (48). Slávna kráska si má byť blízka s 25-ročným mladíkom menom Liam Payne, ktorý pôsobil vo formácii One Direction. Čo poviete, pristalo by im to spolu?

Ďalší zajačik! Naomi Campbell dokazuje, že nepatrí do starého železa. Urobila tak nedávno, keď na prehliadkovom móle ukázala prsia. Za zmienku stojí i to, že milencov si hľadá medzi mladšími mužmi. Ešte donedávna tvorila pár s raperom menom Skepta, teraz zdá sa zalovila ešte v mladších vodách.

Viaceré médiá spájajú známu modelku so spevákom Liamom Payne. Dvojica si na sociálnych sieťach lajkuje a komentuje fotky, hovorí sa aj o tajných stretnutiach. „Sú medzi nimi obrovské vzájomné sympatie. Liam si o nej myslí, že je nádherná a skvelá. Vyzerá to tak, že je do nej blázon,” uviedol zdroj zo spevákovho okolia pre The Sun.

Dvojica zatiaľ svoj vzťah nekomentovala. Avšak Naomi má za sebou skúsenosti s mladšími mužmi, Liam naposledy tvoril pár s o 10 rokov staršou Cheryl Cole, s ktorou má syna. Len málokoho by preto prekvapilo, keby boli klebety o ich romániku pravdivé.

Naomi Campbell na svoj vek nevyzerá. Zdroj: Instagram

Liam Payne údajne zbalil Naomi Campbell a je ňou očarený. Zdroj: Instagram