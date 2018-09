Priznanie hviezdy Atomic Kitten: Závislosť od kokaínu... Chcela som zomrieť!

LONDÝN - Britská speváčka Kerry Katona túžila zomrieť počas obdobia, keď užívala drogy. Niekdajšia členka skupiny Atomic Kitten to prezradila v rozhovore pre noviny The Sun.

"Keď som bola vydatá za môjho druhého manžela Marka, mala som samovražedné sklony. Cítila som sa veľmi izolovaná. Nechcela som tu už byť. Brala som s Markom veľa kokaínu a dúfala som, že ma zastaví a povie niečo ako, že ma má rád a nechce, aby som to robila, ale to on nikdy nespravil. Brala som toľko, že som dúfala, že sa už nezobudím. No vždy som sa prebudila. Mala som pri sebe strážneho anjela. Vďaka Bohu," povedala.

Interpretka sa v roku 2011 s Markom Croftom rozviedla a zmenila svoj život. Pomohol jej takzvaný bootcamp, teda tréningový program, ktorý trval dva týždne. "Kokaínu som sa už nikdy nedotkla. Cítila som sa ako po prebudení z kómy. Dokázala som jasne vidieť veci okolo mňa. No aj dnes mávam samovražedné myšlienky a mávam pocit, že už to nedokážem. No nemôžem sa báť o tom rozprávať. Je tu toľko vecí, pre ktoré sa oplatí žiť. Smerovala som k samovražde, stratila som všetko, peniaze aj rodinu, no stále bojujem. Nikdy to nevzdávajte," vyjadrila sa 38-ročná rodáčka z Warringtonu v Cheshire.

Kerry Katona sa zatiaľ tri razy vydala a má päť detí. Preslávila sa v spomínanej skupine Atomic Kitten, ktorá vznikla v roku 1998 v Liverpoole. Vo formácii v minulosti pôsobili aj Jenny Frost a Heidi Range. Medzi najznámejšie hity Atomic Kitten patria Whole Again, Eternal Flame či The Tide Is High (Get the Feeling). Na konte majú tri štúdiové albumy - Right Now (2000), Feels So Good (2002) a Ladies Night (2003). Prvé dve spomínané nahrávky dobyli britský albumový rebríček a posledná menovaná obsadila v tejto hitparáde piate miesto.