Ďalšie zmeny v trestnom zákone! Koalícia predložila do parlamentu nové pravidlá: Komu pomôžu tentokrát?

BRATISLAVA - Krátko po príchode nového roka sa zdá, že ani najnovšie schválené prílepky nebudú poslednou snahou koalície zmeniť Trestný zákon. Po schôdzi, ktorú opozícia nazvala "noc mafie" prichádza menší hráč koalície, aby znížil sadzby niektorých trestných činov. Opozícia na to okamžite upozornila a bije na poplach!
Na najnovšie plánované zmeny, ktoré by chcela Slovenská národná strana (SNS) v Trestnom zákone dosiahnuť, na sociálnej sieti upozornila poslankyňa za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová.
Otvárajú dvere fašistom, kričí opozícia a spája si to s Bombicom
Návrh do parlamentu predkladá trio z SNS v podobe Dagmar Kramplovej, Adama Lučanského a Milana Garaja. Podľa opozície ide SNS-ke o to, aby znížila sadzby za trestné činy. V hre má byť tiež vypustenie celých paragrafov proti extrémistom. "Po Smere otvára dvere fašistom ďalšia strana tejto koalície. Ich chránenec Daniel Bombic sa už nemôže dočkať," vyhlásila Bihariová s tým, že Daniel Bombic aktuálne čaká na súdne pojednávania v Pezinku. Tie sa uskutočnia koncom januára. Prvá schôdza v tomto roku má začať zhruba v rovnakom období - na konci januára.
Bihariová tvrdí, že podľa nového zákona už nebude trestné "nič blízke neonacistom - šírenie extrémistických materiálov, podnecovanie k obmedzovaniu základných práv a slobôd, útoky na rôzne rasy alebo menšiny či schvaľovanie holokaustu".
"Novela trestného zákona od SNS zahŕňa: zníženie trestov za extrémizmus, úplné vypustenie trestov súvisiacich extrémistickými materiálmi, úplné vypustenie trestu pre tých, ktorí verejne podnecujú k obmedzovaniu základných práv a slobôd, úplné vypustenie trestu pre tých, ktorí verejne popierajú, schvaľujú, spochybňujú, hrubo zľahčujú alebo sa snažia ospravedlniť genocídu, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, úplné vypustenie trestu pre tých, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždeniach, na ktorých sa podnecuje k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti," zhrnula Bihariová.
Teoreticky by tak pri schválení tejto novely podľa portálu Aktuality.sk nehrozilo väzenie ani pri hajlovaní či popieraní holokaustu. V hre by boli tiež veci ako nosenie tričiek s extrémistickými symbolmi bez postihu. Pri podobných prehreškoch by mohli páchatelia vyviaznuť len s podmienkou.