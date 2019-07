Šokujúce priznanie speváckej hviezdy: Do DROG ju v 14-ich namočila mama!

Kerry Katona bola kedysi členkou populárnej dievčenskej skupiny, dnes je päťnásobnou mamou a trikrát rozvedenou ženou. Práve jej posledný manžel George Kay (39) v týchto dňoch zomrel a v súvislosti s jeho úmrtím sa špekuluje o predávkovaní.

Kerry Katona a George Kay Zdroj: Profimedia

Kerry sa v minulosti netajila tým, že tiež má skúsenosti s drogami. Priznala, že s druhým manželom Markom užívala veľa kokaínu a niekedy dúfala, že sa už viac neprebudí.

Priznanie hviezdy Atomic Kitten: Závislosť od kokaínu... Chcela som zomrieť!

Dnes však prichádza s ešte šokujúcejšími informáciami. Jej závislosť od drog začala už vo veku 14 rokov. Pod dohľadom vlastnej mamy! „Moja mama bola v tom čase lesbička, so svojou priateľkou bola v jednom pube a mala so sebou vrecko s bielym práškom. Povedala, že je to šumienka, ponorila do toho prst a dala ho do mojich úst. Bol to speed!” povedala Kerry pre The Sun.

Po tejto skúsenosti mala pocit, že drogy berie každý. „Šetrila som peniaze z vreckového a potom som šla a kúpila si vrecko kokaínu. Vtedy som si myslela, že ľudia, čo neberú drogy, sú proste snobi,” priblížila speváčka. Momentálne je zapojená do online kampane The Sun proti drogám.