Veľký ZVRAT v drogovej kauze Karlosa Vémolu: Čoskoro sa zrejme dostane na SLOBODU!

PRAHA - MMA zápasník Karlos Vémola (40) aktuálne čaká vo väzobnej nemocnici na pokračovanie drogovej kauzy, v ktorej mu v prípade uznania viny hrozí až 18 rokov väzenia. Zdá sa však, že na rozsudok si zrejme bude môcť počkať na slobode... Kamaráti sa mu chcú zložiť na kauciu!
Šokujúci ZVRAT v prípade obvineného Karlosa Vémolu: Trestu sa pravdepodobne VYHNE!
Polícia len deň pred Vianocami zadržala Karlosa Vémolu a ďalších ľudí. Hovorkyňa protidrogového riaditeľstva Lucia Šmoldasová v ten deň potvrdila, že zadržaní boli traja muži a neskôr ďalší dvaja, ktorí čelia obvineniam "zo závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle", za čo im hrozí až 18 rokov väzenia.
MMA zápasník mal v deň zadržania podstúpiť vážnu operáciu čeľuste, tú napokon absolvoval vo väzobnej nemocnici. A práve tam aktuálne čaká na pokračovanie drogovej kauzy. CNN Prima NEWS však najnovšie prišilo s informáciou, že na rozsudok by si Karlos mohol počkať doma. Zrejme mu totiž bude umožnené zložiť kauciu - o túto možnosť plánuje požiadať a blízki priatelia sú pripravení prípadnú sumu zložiť.
V takom prípade by MMA zápasník mohol byť prepustený z väzby v priebehu týždňov, možno aj dní. Informáciu o tom, že Karlos požiada o možnosť zložiť kauciu, ktorú je ochotných zaplatiť niekoľko ľudí, spomínanému portálu potvrdili tri nezávislé zdroje.