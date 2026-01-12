AKTUÁLNE Čelná zrážka na východe Slovenka: Tehotná žena v bezvedomí! Hasiči vyslobodzujú zranených

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - Hasiči aktuálne zasahujú pri čelnej zrážke dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v prudkej zákrute pred košickou mestskou časťou Košická Nová Ves. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií sa na mieste mala nachádzať aj tehotná žena v bezvedomí. Hasiči v týchto chvíľach vyslobodzujú jednu zranenú osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia, druhá zranená osoba je v opatere prítomných záchranárov,“ uvádza. Cesta je podľa hasičov ťažko prejazdná, HaZZ žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť.