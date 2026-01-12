Posun v kauze Mýtnik! Obžalovaný Jozef tvrdí, že proces je politicky motivovaný

BANSKÁ BYSTRICA - Tri roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018, pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, záverečnými rečami obžalovaných. Podnikateľ Jozef Brhel i bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc žiadajú oslobodenie spod obžaloby. Obhajcovia šiestich obžalovaných záverečnú reč predniesli ešte vlani v decembri.
Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia okrem nich aj Jozef Brhel mladší, advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Všetci vinu odmietajú.
Vo väzbe bol vraj nezákonne
Podľa Jozefa Brhel od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Vo väzbe bol nezákonne a už bol vraj vopred odsúdený. Prípravné konanie malo byť podľa neho poznačené závažným porušením jeho základných práv. Jozef Brhel v záverečnej reči takisto upozornil na nezákonný znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Obžaloba oň opierala svoje tvrdenie, že informačné systémy obstarané FS boli predražené o vyše 45 miliónov eur. Prokurátor neskôr sumu znížil na „minimálne 650.000 eur“. Ako Jozef B. zopakoval, z dokazovania vyplynulo, že škoda štátu nevznikla a informačné systémy neboli predražené.
Kuruc úplatok neprijal
Radko Kuruc zdôraznil, že žiadny úplatok neprijal. Uviedol, že ho usvedčujú spolupracujúci obvinení - kajúcnici, ktorí klamú. Vraj si vytvorili príbeh vo chvíli, keď potrebovali zachrániť seba samých. Ešte pred záverečnými rečami obhajcovia Jozefa Brhel a jeho syna Ľudovít Štanglovič a Michal Mandzák predložili senátu procesný návrh, ktorým reagovali na novelu Trestného poriadku účinnú od konca vlaňajšieho decembra. Podľa nich je dôvod opätovne otvoriť dokazovanie. Senát o návrhu rozhodne až po prednese záverečných rečí všetkých obžalovaných.
„Bol dôvod na to, aby boli oboznámené listiny, ktoré jednoznačne ukazujú, že spolupracujúci obvinení v danej veci klamali a nevypovedali pravdu. Výpovede týchto svedkov, kajúcnikov, sú tak pred súdom nepoužiteľné,“ konštatoval Mandzák. Podľa neho ide o bývalého šéfa Kriminálneho úradu FS Ľudovíta Makóa, ktorý spustil kauzu Mýtnik, exprezidenta FS Františka Imreczeho, podnikateľa Michala Suchobu, ktorého firma Allexis mala profitovať z údajne predražených IT tendrov, alebo niekdajšieho vysokého funkcionára FS Daniela Čecha.
„Senát, hlavne jeho predsedu považujem za zaujatého. Návrh sme boli povinní uplatniť. Pokiaľ by tento senát nebol zaujatý, tak by mal opätovne otvoriť dokazovanie a oboznámiť listiny, v ktorých štátne orgány konštatujú, že spolupracujúci obvinení klamali,“ zdôraznil Mandzák. Prokurátor navrhuje pre Jozefa Brhel nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.