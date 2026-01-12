Nedajú si povedať! Viacerí vodiči šoférovali napriek zákazu i pod vplyvom alkoholu

TRNAVA - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zaznamenali od piatka (9. 1.) do nedele (11. 1.) osem vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo napriek uloženému zákazu činnosti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Kombináciu alkoholu za volantom so zákazom činnosti odhalili policajti v dvoch prípadoch. Štyridsaťtriročný muž jazdil po Dunajskej Strede s 1,54 promile a so šesťročným zákazom viesť motorové vozidlá. Päťdesiatjedenročnému Talianovi namerali policajti v Šamoríne (okres Dunajská Streda) 2,98 promile a zároveň zistili, že má uložený trest zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 24 mesiacov.
Zákaz šoférovania bez zisteného alkoholu mali štyri osoby. Pod vplyvom alkoholu bol 43-ročný vodič v Dunajskej Strede (1,4 promile) a 53-ročný Čech, ktorý šiel po ceste prvej triedy medzi obcami Popudinské Močidlany a Radošovce v okrese Skalica (1,81 promile). Všetkým vodičom obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ich na príslušné policajné oddelenie. „V prípade preukázania viny im za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia hrozí trest odňatia slobody až na dva roky a za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky trest odňatia slobody na jeden rok,“ priblížila polícia.
Aj v Žilinskom kraji mala polícia plné ruky práce
Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile mali štyria z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková „Jeden vodič spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u piatich vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 16 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1412 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 49 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.