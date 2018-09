Slovákov šokoval hrob hviezdy z The Cranberries: Preboha, vyzerá to tam ako na hnojisku!

Speváčka kapely The Cranberries - Dolores O'Riordan

Zdroj: TASR/AP Photo/Bruno Bebert, File

LIMERICK - Zišlo by sa tam upratať! Na topkách sme vás tento týždeň informovali, že je už známa príčina úmrtia speváčky z kapely The Cranberries - Dolores O’Riordan († 46). V súvislosti s tým sa nám do redakcie ozval čitateľ Viliam, ktorý hrob zosnulej hviezdy navštívil. Pozrite sa, ako vyzerá miesto posledného odpočinku tejto slávnej umelkyne!