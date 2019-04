Posledná pieseň Dolores z The Cranberries: Ten názov... Tomu neuveríte!

Tragické úmrtie speváčky zastihlo skupinu minulý rok počas práce v štúdiu na novom albume. Ako poctu svojej kolegyni vydá skupina 26. apríla posledný album s jedenástimi skladbami. Album má rovnaký názov ako skladba In the End, ktorá bude náležito poslednou piesňou na albume. Fanúšikovia a fanúšičky si môžu pieseň vypočuť prostredníctvom YouTube.

"Aký spôsob na ukončenie nahrávky. Mať In the End ako poslednú pesničku je skvelé," uviedol vo vyhlásení bubeník skupiny Fergal Lawler. "Lyricky je to samovysvetľujúce," doplnil gitarista Noel Hogan. "Hovorí to samo za seba, je to krásny pocit a nádherná pesnička," uzavrel.

Príčinou smrti líderky írskej kapely The Cranberries Dolores O'Riordan bolo utopenie v dôsledku intoxikácie alkoholom. Vyplýva to z vyšetrovacej správy westminsterského koronera. Speváčku, ktorá zomrela 15. januára 2018 vo veku 46 rokov, našli v kúpeľni londýnskeho hotela. Koroner označil jej smrť za "tragickú nehodu". Odborníci uviedli, že pred smrťou požila veľké množstvo alkoholu. Zosnulá nemala na tele žiadne zranenia ani známky sebapoškodzovania.

Kapela The Cranberries vznikla v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý si neskôr zmenila na súčasnú podobu. Stala sa populárna už svojím debutovým albumom Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), z ktorého sa predalo po celom svete vyše 40 miliónov kusov. Skupina má na konte aj nahrávky - No Need To Argue (1994), To The Faithful Departed (1996), Bury The Hatchet (1999), Wake Up And Smell The Coffee (2001), Roses (2012) či Something Else (2017). Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Zombie, Linger, I Can't Be With You, Ode To My Family, Salvation či Free To Decide. Dolores O'Riordan vydala aj sólové albumy Are You Listening? (2007) a No Baggage (2009).