Záver vyšetrovania smrti slávnej speváčky: Takto zomrela Dolores z The Cranberries!

"Videla som pani O'Riordan ponorenú vo vani, pričom mala nos a ústa úplne pod vodou," uviedla Natalie Smart, ktorá bola na mieste úmrtia. V jej izbe našli päť malých fliaš od alkoholu a ďalšiu od šampanského. Objavili tiež lieky na lekársky predpis. Toxikologické testy preukázali, že speváčka mala v tele povolené množstvo liekov, no takisto 330 miligramov alkoholu na 100 mililitrov krvi.

Interpretka sa zapísala do hotela 14. januára. Okolo polnoci volala hotelovú službu a o tri hodiny neskôr telefonovala s matkou. O 9:16 ju našli v kúpeľni bez známok života. Hudobníčka trpela bipolárnou afektívnou poruchou, no darilo sa jej v liečbe. Mala však obdobia, počas ktorých abstinovala a naopak, počas ktorých pila alkohol vo veľkých množstvách. Niekoľko dní pred smrťou, 9. januára, sa rozprávala so psychiatrom Seamusom O Ceallaighom, podľa ktorého bola v poriadku. Práve dnes by oslávila 47. narodeniny.

Kapela The Cranberries vznikla v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý si neskôr zmenila na súčasnú podobu. Stala sa populárna už svojím debutovým albumom Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), z ktorého sa predalo po celom svete vyše 40 miliónov kusov. Skupina má na konte aj nahrávky - No Need To Argue (1994), To The Faithful Departed (1996), Bury The Hatchet (1999), Wake Up And Smell The Coffee (2001), Roses (2012) či Something Else (2017). Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Zombie, Linger, I Can't Be With You, Ode To My Family, Salvation či Free To Decide. Dolores O'Riordan vydala aj sólové albumy Are You Listening? (2007) a No Baggage (2009).