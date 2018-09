Krásna speváčka ukázala pravú tvár: TOTO roky skrývala pod vrstvami mejkapu!

LONDÝN - Dodáva odvahu mnohým dievčatám! Perrie Edwards (25) je verejnosti známa namä ako členka formácie Little Mix. Na instagrame ju denne sleduje množstvo fanúšikov aj vďaka tomu, že je krásna. Speváčka však pod bezchybným mejkapom skrýva pehavú tvár, ktorú v poslednom čase ukazuje stále častejšie.

Perrie Edwards sa stala súčasťou šoubiznisu niekedy v roku 2011. Práve vtedy totiž vznikla formácia Little Mix, ktorú tvoria speváčky účinkujúce v ôsmej sérii šou X-Factor. Za zmienku tiež stojí, že bola zasnúbená so Zaynom Malikom, bývalým členom kapely One Direction.

Okrem talentu a skvelého hlasu disponuje blondínka obrovským sexepílom a krásnou tváričkou. Tú má vždy tip-top nalíčenú. Nedávno však prišla s veľkým odhalením. Pod vrstvami mejkapu totiž skrýva pehy.

Perrie dodáva sebavedomie mladým dievčatám aj vďaka tomu, že sa prestala hanbiť za obrovskú jazvu, ktorú má na bruchu. Tá jej zostala po operácii, ktorú v detstve absolvovala.

Perrie Edwards skrývala pehy pod vrstvami mejkapu. Zdroj: Instagram

Perrie Edwards sa za jazvu a svoje pehy už viac nehanbí. Zdroj: Instagram

Perrie Edwards má takéto pehy. Zdroj: Instagram