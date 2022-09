To je DESIVÉ! Promi dvojicu vykradli zlodeji, doma bol aj ich ročný synček

Perrie Edwards patrí medzi známe a úspešné speváčky. Celosvetovú slávu získala vďaka skupine Little Mix, ktorá vznikla počas súťaže The X Factor v roku 2011. Dievčenská kapela nakoniec celú šou aj vyhrala. Jej partnerom je od roku 2016 futbalista Liverpoolu FC Alex Oxlade-Chamberlain. Dvojica sa tento rok zasnúbila a spoločne vychovávajú 13-mesačného syna Axela.

Prominentný párik tak prežíva maximálne šťastie. V utorok večer sa však stali obeťami lúpeže ako z filmu. Zlodeji im odcudzili veľa hodnotných vecí. Celá udalosť sa pritom stala v čase, keď boli doma aj so svojím synčekom. To, že sa do ich domu niekto vlámal, si však všimli až po tom, ako zlodeji z domu vlastne odišli. Okamžite zavolali políciu, ktorá celý prípad prešetruje. „Zlodeji sa do domu vlámali v utorok okolo 22:45, pričom odcudzili viacero šperkov a kabeliek," povedala polícia v Cheshire.

The Sun získal aj vyjadrenie kamaráta jedného z dvojice. „Najhoršie na tom je, že niekto bol v ich dome a oni o tom vôbec netušili. Drzosť, s ktorou to urobili, je až desivá," povedal. „Je jasné, že obaja sú vystrašení. Tá lúpež ich zranila, pretože veci, ktoré im ukradli pre nich nemali len finančnú, ale aj emočnú hodnotu. Toto je ich vysnívaný dom a milujú život, ktorý v ňom zažívajú ako rodina. Odrazu je tento ich sen poškvrnený. Ale sú odhodlaní pohnúť sa ďalej a urobia všetko potrebné, aby boli v bezpečí," dodal.