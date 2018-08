Kardashianka skrývala tvár: Zbytočne! Všetci pozerali tam dole

LOS ANGELES - Potešila mužské oči! Kourtney Kardashian (39) je síce najstaršou zo slávnych sestier, má však závideniahodnú postavičku. A to je už trojnásobnou mamičkou. Sexi tmavovláska ju však nemá len tak zadarmo, pravidelne na svojej figúre pracuje. Pred pár dňami ju cestou do fitnesscentra zvečnili paparazzi. Hviezdna kráska však z toho príliš radosť nemala.

Kardashianky zbožňujú byť stredobodom pozornosti a objektívy fotoapáratov priam milujú. Občas sa však stane, že nie sú príliš nadšené. K takým situáciám rozhodne patria tie, keď im na tvári chýba dokonalý mejkap. Svoje by o tom vedela hovoriť najstaršia zo sestier Kourtney. Tá sa aj na instagrame chváli len momentkami, kde je tip-top upravená.

Tmavovlásku ale pred pár dňami zvečnil bulvárny fotograf na ceste do fitka. Oblečená v elastických šortkách určite pútala pozornosť každého okoloidúceho chlapa. Kourtney síce bola nešťastná z toho, že na sebe nemá mejkap, ale nebyť toho, že si tvár celý čas zakrývala, tak by si to možno ani niko nevšimol. Jej výstavné nohy by totiž na seba strhli všetku pozornosť.

Zdroj: profimedia.sk