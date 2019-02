Najstaršia Kardashianka si vyšla v podprsenke: Ehm, veď jej vidno bradavku!

Kourtney Kardashian

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Provokatívna! Kourtney Kardashian (39) je síce najstaršou zo slávnych sestier, ale na sexepíle jej to nič neuberá. Tmavovláska sa pýši sexi krivkami, ktoré veľmi rada vystavuje na obdiv. Samozrejmosťou sú pre ňu aj odvážne outfity. Jeden taký prevetrala aj pred pár dňami. Do ulíc si to namierila v podprsenke, z ktorej jej vykúkala bradavka.