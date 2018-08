Najotrasnejší zadok šoubiznisu spľasol: Takto teraz vyzerá!

Blac Chyna

Aktuálna FOTO vnútri!

LOS ANGELES - Aké prekvapenie! Blac Chyna (30) sa dostala do povedomia verejnosti aférami so známymi mužmi a svojím megazadkom, ktorý neraz býval označovaný ako najškaredší v šoubiznise. Nedávno sme vás na topkách informovali, že dvojnásobná mamička výrazne schudla. Zadok jej aj napriek tomu zostal obrovský. Pri pohľade na aktuálne zábery to však pôsobí dojmom, akoby si do kontroverzná hviezda dala zmenšiť.