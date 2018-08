Novozélandská ministerka sa pochválila netypickým činom: Do pôrodnice priamo na bicykli

Julie Genterová

Zdroj: Twitter/Guy Elster ‏

AUCKLAND - Novozélandská ministerka pre záležitosti žien Julie Genterová dnes odišla do nemocnice, aby mohla porodiť svoje dlho očakávané prvé dieťa. Išla pritom na bicykli, pretože do auta sa vraj nezmestila. Tridsaťosemročná politička za strany Zelených to oznámila na svojom účte na sociálnej sieti.