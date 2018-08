Ďalšie prominentné zásnuby: Slávna speváčka ide pod čepiec!

LONDÝN - Anglická speváčka Ellie Goulding sa zasnúbila s obchodníkom s umením Casparom Joplingom. Dvojica to oznámila v utorok prostredníctvom denníka The Times.

Tridsaťjedenročná rodáčka z Herefordu a 26-ročný bývalý britský juniorský reprezentant vo veslovaní tvoria pár vyše roka. Speváčka predtým randila napríklad s dídžejom a producentom Skrillexom alebo basgitaristom Dougiem Poynterom zo skupiny McFly.

Elena Jane Goulding je víťazkou ankety talentov BBC Sound of 2010 a držiteľkou BRIT Awards v kategóriách Critics' Choice a Britská interpretka. V roku 2010 vydala prvý album Lights a začiatkom októbra 2012 uviedla na trh druhú štúdiovku Halcyon. Obe nahrávky dobyli britský albumový rebríček, pričom speváčka ponúkla aj ich reedície s názvami Bright Lights (2010) a Halcyon Days (2013) a tiež niekoľko EP nahrávok.

Tretia a zatiaľ posledná štúdiovka Delirium (2015) sa dostala v UK Charte i americkom Billboarde 200 na tretiu priečku. Pieseň Love Me Like You Do z ostatného albumu nominovali na cenu Grammy. Jopling vyštudoval dejiny umenia a pracuje pre Sotheby's v New Yorku