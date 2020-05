VIDEO speváka s manželkou vyvolalo šialenstvo: Preboha! Teraz žijú v obrovskom strachu

VANCOUVER - Toto nečakali! Kanadský spevák Michael Bublé (44) má s argentínskou modelkou Luisanou Lopilato (32) tri krásne ratolesti a harmonické manželstvo. Prominentná rodinka sa so svetom pravidelne delí o momenty zo svojho súkromia. Nedávne video však vyvolalo množstvo negatívnych reakcií a kráska priznáva, že sa o svojich najbližších ozaj bojí.

Stále sa trasie od strachu! Zhruba pred mesiacom čelil Michael Bublé drsnej kritike za to, že sa k svojej žene správal násilnícky. Vyvolalo to video, na ktorom spevák do krásnej modelky drgol lakťom a neskôr ju chytil okolo krku. Aj keď Louisana všetky takéto dohady poprela, ľudia zahrnuli jej manžela nenávistnými reakciami, želajú mu smrť a dokonca sa mu vyhrážajú.

„Stále sa bojím,” poznamenala v rozhovore pre argentínsku televíznu šou Intrusos spevákova krásna žena. „Nie je vôbec príjemné dostávať vyhrážky smrti. Síce je tých pozitívnych správ viac, avšak stále sa veľmi bojím o moju rodinu,” dodala Louisana.

Množstvo negatívnych reakcií dostali aj od ľudí z jej rodnej Argentíny. „Neverili by ste tomu, koľko ľudí mi poslalo fotky s rôznymi zbraňami a komentármi, že keď Mike zavíta do Argentíny, tak ho zabijú,” poznamenala modelka. „Boli ľudia, ktorí nám písali, že mu odrežú prsty, nechajú bombu pred domom,” šokovala.

Louisana má so slávnym spevákom šesťročného syna Noaha, o dva roky mladšieho Eliasa a 22-mesačnú dcérku menom Vida.