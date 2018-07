Justin Bieber po rozchode so Selenou Gomez: ZÁSNUBY... S touto kráskou!

"Čiastočne je to prekvapenie a čiastočne nie. Justin bol v uplynulých týždňoch nesmierne šťastný. Hailey pozná už veľmi dlho. Môže sa to zdať náhle, no poznajú sa veľmi dobre," vyjadril sa nemenovaný zdroj pre magazín People. Herec Stephen Baldwin už pritom dcére k zásnubám zagratuloval prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Pravdivosť správ na sociálnych sieťach naznačili aj Bieberovi rodičia.

Dvojica, ktorá sa dala opätovne dokopy zhruba pred mesiacom, už pritom spolu randila na prelome rokov 2015 a 2016. Bieber predtým v rokoch 2010 - 2012 tvoril pár so Selenou Gomez, pričom vlani v októbri sa objavili správy, že sú znovu spolu. Naposledy ich spolu videli v marci. Baldwin zase médiá spájali so spevákom Shawnom Mendesom, ktorého v máji sprevádzala na Met Gala.

Hailey Baldwin said Yessss to Justin Bieber and my poor heart is full of happiness pic.twitter.com/sSzepe0qq3 — Mendes and Bieber addicted (@hollandswife_) 9. července 2018

Justin Drew Bieber, ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a Purpose (2015). Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, 15 American Music Awards, 14 Billboard Music Awards či 23 Teen Choice Awards.