Tie sú ale rozkošné! Pocisková ukázala deti: Podobnosť s rodičmi? Ani náhodou! Na koho sa podali?

BRATISLAVA - Veľký moment v Let's Dance! Speváčka a herečka Nela Pocisková počas tanečnej šou ukázala svoje deti, ktoré má s hercom Filipom Tůmom. No ich výzor poriadne prekvapil. Na slávnych rodičov sa totiž vôbec nepodobajú!
V nedeľnom kole tanečnej šou Let's Dance, ktoré bolo venované najbližším ľuďom v životoch súťažiacich, nebola reč len o výkonoch na parkete. Silný moment prišiel aj mimo tanca. Nela Pocisková totiž spravila krok, ktorý okamžite vzbudil pozornosť – ukázala svoje deti, ktoré má s partnerom, herecom Filipom Tůmom – syna Hektora, ktorý v júni oslávi desiate narodeniny, a dcéru Lianu, ktorú už o necelý mesiac čaká ôsma sviečka na torte.
O to väčšie prekvapenie to je, že súkromie svojich ratolestí dlhodobo stráži. Ak aj v minulosti zverejnila zábery na sociálnych sieťach, ich tváre často zakrývala alebo ich ukazovala len veľmi opatrne. Aj preto bolo ich vystúpenie na parkete výnimočným momentom, ktorý sa len tak neprehliadne.
Emócie neskrývala ani samotná speváčka: „Ja som na nich nesmierne pyšná. Musím sa priznať, že sú aj moji najväčší kritici, ale zároveň aj najväčší fanúšikovia. Mala som dnes malú dušičku, najmä pri Lianke, ktorá mala rešpekt, ale veľmi sa tešila. Dúfala som, že to zvládne, a som na nich naozaj nesmierne pyšná."
Genetika však vie poriadne prekvapiť. Deti často zdedia črty po starých rodičoch či vzdialenejších príbuzných – a práve to môže byť aj tento prípad. Výsledkom je kombinácia, ktorá nepôsobí ako kópia ani jedného z rodičov, ale ako úplne samostatný originál.
