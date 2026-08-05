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Kam sa pozerať skôr? Schindlerová na pláži iba v bikinách... Z jej bujného dekoltu odpadnete!

Otvorenie salónu. Na snímke Martina Schindlerová FOTO vnútri Zobraziť galériu (21)
Otvorenie salónu. Na snímke Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

CHORVÁTSKO - Jadran zažil poriadne horúce chvíle! Postarala sa o ne známa slovenská speváčka Martina Schindlerová, ktorá sa na sociálnych sieťach pochválila dráždivým záberom priamo zo skalnatého pobrežia. Hoci sa v popise rozplývala nad krásami prírody, jej fanúšikovia mali oči úplne pre niečo iné!

Martina Schindlerová patrí bezpochyby medzi najpríťažlivejšie ženy slovenského šoubiznisu a svojich priaznivcov o tom pravidelne presviedča. Najnovšie zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje v úsporných hnedých bikinách s jemným vzorom.

Bývalá superstaristka predviedla dokonalé krivky, štíhly pás a predovšetkým neprehliadnuteľný bujný dekolt, ktorý okamžite pritiahol všetku pozornosť. K romantickému záberu pritom pridala filozofickú otázku: „Neviem, čo je krajšie západ slnka alebo spln nad Jadranským morom. Milujem obdivovať tieto umelecké predstavenia,“ napísala k príspevku.

Odpoveď fanúšikov však na seba nenechala dlho čakať. Pre drvivú väčšinu z nich išli západ slnka aj mesiac okamžite do úzadia a v komentároch ju zasypali komplimentmi. „Krásny pohľad na teba, Martinka,“ napísal jeden z nich a ďalší sa okamžite pridali: „Nádherná príroda aj ty si krásna žena.“ Jeden z nadšených priaznivcov to zhrnul celkom jasne: „Tvoja očarujúca, atraktívna a podmanivá krása je neodolateľná.“ Martina vyzerá s pribúdajúcim vekom čoraz viac sexi a príťažlivejšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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