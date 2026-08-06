MIMORIADNY ONLINE Ukrajina opäť udrela na rafinériu stovky km od hraníc! Kyjev získa zabavené plavidlo Rusov

KALINIGRAD - Súd v ruskej exkláve Kaliningrad v stredu odsúdil 48-ročného občana Litvy na 13,5 roka väzenia v trestaneckej kolónii maximálnym stupňom stráženia za špionáž. Informujú o tom agentúry Reuters a RIA Novosti. Situáciu sledujeme online.
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6:20 Ukrajina útočí na jednu z najväčších ruských rafinérií už druhú noc po sebe, hlásia miestni obyvatelia. Hláseným cieľom je ropná rafinéria Slavneft-Yanos v Jaroslavli, viac ako 700 kilometrov (435 míľ) od ukrajinskej hranice.
6:03 Kyjev má právo zabaviť plavidlo ruskej tieňovej flotily prepravujúce ukradnuté obilie, potvrdil švédsky súd. Toto „prelomové rozhodnutie“ označuje prvý prípad, keď zahraničný súd nariadil odovzdanie ruskej lode spojenej s kradnutým ukrajinským obilím.
Litovského občana odsúdili v Kaliningrade za špionáž
Podľa súdu muž v rokoch 2011 - 2024 na území Ruska zhromažďoval a odovzdával nešpecifikovanej krajine informácie predstavujúce štátne tajomstvo, ktoré mohli byť použité proti jeho bezpečnosti. Muža odhalili a zadržali príslušníci pobočky Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v Kaliningradskej oblasti. Súd rozhodol aj o konfiškácii telefónu a špeciálnych zariadení, ktoré odsúdený používal pri špionážnej činnosti. Pri rozhodovaní o treste súd zohľadnil jeho chronické zdravotné problémy.
Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť a možno sa proti nemu odvolať. Identita odsúdeného muža nebola zverejnená. Litva sa zatiaľ k verdiktu oficiálne nevyjadrila. Kaliningradská oblasť je strategicky dôležitá ruská exkláva na pobreží Baltského mora, v ktorej sa nachádza významná vojenská infraštruktúra vrátane hlavnej základne ruskej Baltskej flotily. Litva, členská krajina NATO a EÚ, patrí medzi najostrejších kritikov invázie ruských síl na Ukrajinu a jej vzťahy s Ruskom sú na bode mrazu. Obe krajiny sa často obviňujú zo špionáže.
Koncom júla začala litovská prokuratúra vyšetrovať občana Litvy podozrivého zo špionáže pre Rusko, ktorý podľa nej pre Moskvu zhromažďoval informácie o vojenských zariadeniach, vybavení a pohybe techniky na letisku vo Vilniuse. V inom prípade boli dvaja Litovčania odsúdení za poskytovanie informácií ruskej strane, pričom jedného z nich podľa vyšetrovateľov naverboval agent FSB počas ciest do Kaliningradu.