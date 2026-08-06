Škandál okolo Epsteina pokračuje: Nové Mexiko žaluje ministerstvo USA! Odmieta vydať spisy

SANTA FE – Americký štát Nové Mexiko v stredu zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blanchea. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte, informovala agentúra AP.
Žaloba podaná na federálnom súde vo Washingtone uvádza, že ministerstvo spravodlivosti a Blanche opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie vedené generálnym prokurátorom Nového Mexika Raúlom Torrezom. Štát preto žiada súd, aby federálnym úradom nariadil sprístupniť relevantné materiály. Úrady Nového Mexika podľa žaloby čelia odmietaniu spolupráce zo strany federálnej vlády dlhodobo. Ministerstvo údajne trvalo na formálnych žiadostiach o informácie, ktoré následne zamietalo.
Torrez na tlačovej konferencii uviedol, že jeho úrad podal desať žiadostí o sprístupnenie kľúčových informácií, no všetky boli ignorované alebo zamietnuté. Dodal, že Blanche by mohol požadované materiály sprístupniť „jediným podpisom“ - namiesto toho federálne orgány vyšetrovanie údajne blokujú a zadržiavajú informácie.
Žaloba bola podaná v deň, keď Nové Mexiko zverejnilo predbežnú správu z vlastného vyšetrovania Epsteinových aktivít na jeho ranči. Ten kúpil podnikateľ v obci Stanley v roku 1993 od bývalého demokratického guvernéra Nového Mexika Brucea Kinga. Na vrchole kopca na pozemku potom postavil sídlo so súkromnou pristávacou dráhou a pristávacou plochou pre vrtuľníky.
Predaj ranča po Epsteinovej smrti
Pozostalí po Epsteinovi túto nehnuteľnosť v roku 2023 predali rodine republikána Dona Huffinesa, ktorého nedávno vymenovali za kontrolóra štátu Texas. Vo februári na sociálnej sieti X uviedol, že ranč premenovali na San Rafael Ranch - podľa svätého Rafaela, ktorý je patrónom uzdravenia - a že jeho rodina tam plánuje prevádzkovať kresťanské duchovné centrum.
Epstein zomrel v auguste 2019 vo väzení v New Yorku, kde čakal na súd pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely. Jeho bývalá partnerka a spolupracovníčka Ghislaine Maxwellová si odpykáva 20-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s ľuďmi na sexuálne účely. Počas jej súdneho procesu viacerí svedkovia vypovedali, že Epstein a Maxwellová sexuálne zneužívali ženy aj na ranči v Novom Mexiku.
Ministerstvo spravodlivosti USA začalo vlani v decembri zverejňovať vyšetrovacie materiály týkajúce sa Epsteina a Maxwellovej na základe zákona o transparentnosti Epsteinových spisov. Kritici však upozornili, že mnohé dokumenty boli výrazne začiernené alebo už boli verejne známe, čo podľa nich obmedzuje ich výpovednú hodnotu.