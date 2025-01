Nela Pocisková v seriáli Ranč (Zdroj: Tv Joj/Stanka Topoľská)

Seriál Ranč je pre Nelu Pociskovú viac než len hereckou príležitosťou. Už od detstva totiž milovala kone, no povinnosti a život v meste ju od tejto záľuby vzdialili. „Ja som jazdila, keď som mala 11 rokov, potom sme sa odsťahovali, začala škola, krúžky, takže som z toho úplne odišla... Keď mala moja malá štyri roky, tak som si povedala, že už je čas, že mám dobrý argument na to, aby sme skúsili znova sa k tomu vrátiť, že možno ju to chytí a možno nie. A ju to chytilo,“ prezradila s nadšením Nela.

Avšak nebola to len dcéra Lianka, kto ju priviedol späť ku koňom. „O rok nato prišla ponuka na Ranč, takže ja som si to viac-menej nejako privolala a nesmierne sa z toho tešila, lebo ja vôbec neviem, prečo som tie roky nejazdila…“ dodáva herečka a zároveň so smiechom prezradila, že nie každý člen rodiny zdieľa jej nadšenie. „Hektor to zatiaľ hejtuje. Raz alebo dvakrát si sadol na koníka, ale on nie je úplne typ, že by sa z toho nejako extrémne tešil. Filip vôbec, on má dokonca alergiu na konskú srsť,“ dodáva Nela so smiechom. Ju naopak pohľad z konského chrbta fascinuje a láska ku koňom ju pohltila natoľko, že v budúcnosti si plánuje splniť ešte jeden sen. A omnoho väčší! Len ten Filip jej do toho akosi nezapadá... O čo ide, sa dozviete z videa a pozrite si, ako si Nela užíva jazdu na koni v seriáli Ranč opäť v pondelok o 20.40 na JOJ-ke.

Splní si detský sen? Šokujúce slová Pociskovej o sťahovaní: Filip, ty zostaneš doma (Zdroj: NL/TH)