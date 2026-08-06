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Čo sa deje s vašou krvou po odbere? Nahliadli sme do laboratória, kam sa bežne nikto nedostane

Spoločnosť Medirex ponúka 25 rokov skúseností na trhu laboratórnej diagnostiky Advertoriál Zobraziť galériu (35)
Spoločnosť Medirex ponúka 25 rokov skúseností na trhu laboratórnej diagnostiky (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)
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Topky.sk, Video: Topky.sk/Narcis Liptáková a Tomáš Hambálek

BRATISLAVA - Kam putuje skúmavka po tom, ako vám odoberú krv a čo všetko sa s ňou deje, kým sa výsledky objavia u lekára alebo vo vašom mobile? Nahliadli sme do jedného z najmodernejších laboratórií v strednej Európe a zistili sme, že je za tým fascinujúci proces.

Väčšina z nás pozná iba prvú časť. Prídeme na odber, zdravotníčka naplní skúmavku a o pár dní máme výsledky. Čo sa však deje medzi týmito dvoma momentmi, zostáva pre väčšinu ľudí záhadou.

Spolu s medicínskou riaditeľkou spoločnosti Medirex, RNDr. Elenou Tibenskou, PhD., sme sa pozreli tam, kam sa bežne verejnosť nedostane – priamo do laboratórií, kde denne putujú tisíce biologických vzoriek z celého Slovenska.

Unikátny pohľad do laboratórií Medirexu: Pozrite, čo sa deje so vzorkami (Zdroj: Topky.sk/Narcis Liptáková a Tomáš Hambálek)

Každá skúmavka má svoj príbeh

Celý proces je oveľa sofistikovanejší, než by sa mohlo zdať. Od momentu prijatia je každá vzorka presne identifikovaná, zaevidovaná a nasmerovaná na konkrétne vyšetrenia. Jednotlivé skúmavky následne putujú po približne 80 metrov dlhej plne automatizovanej robotickej linke - patrí medzi technologicky najvyspelejšie svojho druhu v strednej Európe. Automatizácia minimalizuje riziko chýb, zrýchľuje spracovanie a zabezpečuje, aby sa každá vzorka dostala presne tam, kam má.

Za jedným výsledkom je unikátny proces

Laboratórna diagnostika dnes patrí medzi najdôležitejšie nástroje modernej medicíny. Dôležitá je nielen presnosť samotného vyšetrenia, ale aj celý proces – od správneho odberu cez transport vzorky až po jej spracovanie a odborné vyhodnotenie.

Medirex pôsobí na Slovensku už 25 rokov a počas tohto obdobia investoval do moderných technológií, automatizácie aj rozvoja odborných tímov. Denne spracúva vzorky približne 20-tisíc pacientov z nemocníc, ambulancií či samoplatcov z celého Slovenska. Je to zhruba 260-tisíc testov v rámci jediného dňa.

Spoločnosť Medirex ponúka 25 rokov skúseností na trhu laboratórnej diagnostiky
Zobraziť galériu (35)
Spoločnosť Medirex ponúka 25 rokov skúseností na trhu laboratórnej diagnostiky  (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Vyberte si vhodný test a získajte viac informácií o vašom zdraví

Laboratórne vyšetrenia už dávno neslúžia iba na potvrdenie diagnózy. Čoraz viac ľudí ich využíva aj preventívne, aby získali lepší prehľad o svojom zdravotnom stave alebo odhalili rizikové zmeny ešte skôr, ako sa objavia prvé ťažkosti. V ponuke Medirexu sú viaceré možnosti vyšetrení zameraných na celkové zdravie, hormóny, štítnu žľazu, vitamíny, alergie, intolerancie, infekčné ochorenia či ďalšie oblasti. Stačí si vybrať, ktorý typ je pre vás vhodný.

Pri príležitosti 25. výročia pripravil Medirex aj špeciálne vyšetrenie Zrkadlo zdravia, ktoré dokáže z jedného odberu krvi poskytnúť komplexný pohľad na fungovanie vášho organizmu. Jeho súčasťou je aj 20-minútová odborná interpretácia výsledkov s lekárkou osobne alebo online formou MS Teams. Dozvedieť sa môžete napríklad aj to, aký je váš biologický vek či akými krokmi sa dá ovplyvniť starnutie.

VIAC O VYŠETRENÍ V MEDIREXE

Ako sa dá starnutie ovplyvniť? Zistite, čo odporúča a radí lekárka (Zdroj: Topky.sk/Narcis Liptáková a Tomáš Hambálek)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Medirex.

Viac o téme: MedirexZrkadlo zdraviaElena Tibenská
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