Nečakané odhalenie Martiny Schindlerovej: Prosia ma, nech už nespievam!

BRATISLAVA - Prípravy na veľkolepú šou vrcholia! Speváčka Martina Schindlerová (37) už o pár dní odpáli unikátny koncert James Bond, kde pod taktovkou Vlada Valoviča ožijú legendárne filmové melódie. Fanúšikovia sa nevedia dočkať, a v súkromí umelkyne to poriadne vrie!
Martina Schindlerová rozpáli fanúšikov! Avšak kým svetlá reflektorov a nablýskané pódium sú jedna vec, realita bežných dní pred koncertami vyzerá úplne inak. Speváčka totiž všetku svoju energiu a čas investuje do projektu, ktorý má byť vrcholom sezóny. To sa však odráža najmä na atmosfére v jej domácnosti. Hoci ju partner v jej kariére maximálne podporuje, súčasné tempo a jej absencia doma ho príliš netešia. „Nedá sa to všetko skĺbiť, je to teraz náročnejšie. Ale máme úžasný výsledok a nás to všetkých baví, to nás poháňa. A to, že do noci riešime logá, megaboardy, komunikáciu a kreatívu, sa skrátka odrazí,“ vysvetľuje Martina dôvody, pre ktoré aktuálne v domácnosti viac chýba.
Napriek tomu, že v hľadisku budú sedieť jej deti aj rodičia, Martina priznáva, že na pódiu ich vnímať nebude. „Ja som na tom pódiu tak sústredená sama na seba a na ten výkon, že publikum beriem ako takú homogénnu hmotu a nesústredím sa na nikoho konkrétneho,“ prezrádza speváčka. V závere rozhovoru však Martina prezradila, čo divákov na koncerte James Bond skutočne čaká – a z jej slov vám padne sánka!