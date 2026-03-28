Nečakané odhalenie Martiny Schindlerovej: Prosia ma, nech už nespievam!

BRATISLAVA - Prípravy na veľkolepú šou vrcholia! Speváčka Martina Schindlerová (37) už o pár dní odpáli unikátny koncert James Bond, kde pod taktovkou Vlada Valoviča ožijú legendárne filmové melódie. Fanúšikovia sa nevedia dočkať, a v súkromí umelkyne to poriadne vrie!

Martina Schindlerová rozpáli fanúšikov! Avšak kým svetlá reflektorov a nablýskané pódium sú jedna vec, realita bežných dní pred koncertami vyzerá úplne inak. Speváčka totiž všetku svoju energiu a čas investuje do projektu, ktorý má byť vrcholom sezóny. To sa však odráža najmä na atmosfére v jej domácnosti. Hoci ju partner v jej kariére maximálne podporuje, súčasné tempo a jej absencia doma ho príliš netešia. „Nedá sa to všetko skĺbiť, je to teraz náročnejšie. Ale máme úžasný výsledok a nás to všetkých baví, to nás poháňa. A to, že do noci riešime logá, megaboardy, komunikáciu a kreatívu, sa skrátka odrazí,“ vysvetľuje Martina dôvody, pre ktoré aktuálne v domácnosti viac chýba.

Ešte bizarnejšia situácia však vládne za dverami ich bytu. Zatiaľ čo priaznivci sa o lístky na jej šou idú potrhať, jej vlastné deti majú maminho hlasu a "bondovských" melódií už plné zuby! Doma kvôli nej panuje hluk, ktorý ich doslova vyháňa z izieb. „Prosia ma, nech už nespievam alebo nech idem radšej do auta či do skúšobne. Pýtajú sa ma, či musím stále vydávať tie zvuky?! Otravuje ich to, zatvárajú sa predo mnou, skrátka chcú mať svätý pokoj,“ smeje sa na domácej realite umelkyňa.

Napriek tomu, že v hľadisku budú sedieť jej deti aj rodičia, Martina priznáva, že na pódiu ich vnímať nebude. „Ja som na tom pódiu tak sústredená sama na seba a na ten výkon, že publikum beriem ako takú homogénnu hmotu a nesústredím sa na nikoho konkrétneho,“ prezrádza speváčka. V závere rozhovoru však Martina prezradila, čo divákov na koncerte James Bond skutočne čaká – a z jej slov vám padne sánka!

