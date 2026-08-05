Chorvátsko dôrazne varuje dovolenkárov: Na diaľnici k moru sa potuluje medveď

ZÁHREB - Kolóny áut smerujúce k Jadranu zrazu spomalili z nečakaného dôvodu. Na jednej z najvyťaženejších chorvátskych diaľnic sa objavil medveď. Úrady okamžite znížili povolenú rýchlosť a vodičov vyzvali na maximálnu opatrnosť. Nie je to pritom prvý prípad, keď sa šelma zatúlala na cestu využívanú tisíckami turistov.
Objavil sa medzi tunelmi
Na výskyt medveďa upozornil Chorvátsky autoklub (HAK), ktorý vydáva aktuálne dopravné hlásenia pre celé Chorvátsko. Šelmu spozorovali na diaľnici A1 medzi tunelmi Krpani a Sveti Rok v smere na Dubrovník – teda na jednej z hlavných trás, po ktorej každé leto cestujú státisíce dovolenkárov k Jadranskému moru.
Po vyhlásení výstrahy správcovia diaľnice okamžite znížili maximálnu povolenú rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu a vodičov vyzvali, aby zvýšili pozornosť a boli pripravení kedykoľvek zabrzdiť. Opatrenie potvrdil HAK vo svojom oficiálnom dopravnom servise.
Medvede tu žijú prirodzene
Úsek pri tuneli Sveti Rok vedie cez oblasť pohoria Velebit, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie biotopy medveďa hnedého v Chorvátsku. Hoci sú diaľnice vybavené ochrannými plotmi a na viacerých miestach aj ekoduktmi – zelenými mostami, po ktorých môžu zvieratá bezpečne prechádzať –, občas sa niektorému zvieraťu podarí dostať priamo na vozovku.
Kolízia s medveďom môže mať podľa odborníkov tragické následky nielen pre zviera, ale aj pre posádku auta. Dospelý medveď totiž môže vážiť viac než 200 kilogramov a pri diaľničnej rýchlosti predstavuje obrovské riziko.
Nie je to ojedinelý prípad
Chorvátski cestári upozorňujú, že počas leta sa na diaľniciach pravidelne objavuje aj ďalšia divoká zver. Len niekoľko hodín po výstrahe pred medveďom musel HAK varovať vodičov aj pred jeleňom na inom úseku diaľnice A1, kde bola rýchlosť znížená na 60 kilometrov za hodinu.
Podobné situácie sa opakujú najmä skoro ráno alebo večer, keď sú zvieratá najaktívnejšie.
Čo robiť, ak zbadáte medveďa?
Odborníci odporúčajú v prvom rade zachovať pokoj. Ak vodič zbadá medveďa na vozovke alebo pri krajnici, mal by okamžite znížiť rýchlosť, vyhnúť sa prudkým manévrom a zviera sa nesnažiť odplašiť trúbením.
Ak medveď zostane na ceste, najbezpečnejšie je zastaviť v dostatočnej vzdialenosti a počkať, kým odíde. V prípade nebezpečnej situácie treba kontaktovať políciu alebo správcu diaľnice.
Chorvátsko patrí medzi krajiny s najväčšou populáciou medveďov
Medveď hnedý patrí v Chorvátsku medzi chránené druhy. Odhaduje sa, že v krajine žije približne 1 000 jedincov, najmä v oblastiach Gorského kotaru, Liky a pohoria Velebit. Väčšina z nich sa ľuďom vyhýba, no občas sa zatúlajú aj do blízkosti ciest alebo obývaných oblastí.
Práve preto chorvátske úrady každé leto pripomínajú vodičom, že na cestách smerujúcich k moru ich nemusia prekvapiť len kolóny, ale aj nečakaní návštevníci z voľnej prírody.