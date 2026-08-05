Nákladný vlak zastavilo na priecestí až osobné auto: Mrazivá nehoda na západe!

BRATISLAVA/LOZORNO- Na jednokoľajovom železničnom priecestí v Lozorne došlo v stredu podvečer k zrážke nákladného vlaku s osobným motorovým vozidlom. K zraneniu osôb nedošlo. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke, ktorá sa stala v Lozorne. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke nákladného vlaku a osobného motorového vozidla značky Opel, pričom vodička vozidla nerešpektovala dopravné značenie Stoj a prešla cez priecestie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť. K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodičov podľa polície zistený nebol.