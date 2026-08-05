Absolútny ŠOK v parlamente: Hlavným vchodom doň uprostred zasadania napochodovali KAPYBARY, kde sa tam nabrali?

CUIABÁ - V brazílskom štáte Mato Grosso museli minulý týždeň v regionálnom parlamente prerušiť rokovania po tom, čo budovy vniklo niekoľko kapybar. Skupina najväčších hlodavcov sveta do budovy vstúpila hlavným vchodom, informovala dnes agentúra AP.
Zatiaľ čo kapybary sa pokojne prechádzali recepciou zákonodarného zboru, prekvapení poslanci museli odložiť hlasovanie, na ktoré sa práve chystali.
"Objavujú sa tu pomerne často, takže sme si na ne už zvykli," povedala zamestnankyňa parlamentu Nayara Buenová, ktorá nepozvanú návštevu natočila na video. Zvieratá prišli z neďalekého parku.
Kapybary si získali celosvetovú popularitu vďaka svojmu pozoruhodne pokojnému a spoločenskému správaniu. Ich domovom je práve Južná Amerika, kde žijú v blízkosti riek, jazier a mokradí. Sú výbornými plavcami a obvykle žijú v skupinách.