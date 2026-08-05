Panika na palube: VIDEO Desivé zábery cestujúcich! Lietadlo zasiahli silné turbulencie! 17 zranených

NAÍ DILLÍ - Pokojný let z thajského Phuketu sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na desivý zážitok. Lietadlo spoločnosti Air India počas silných turbulencií náhle stratilo výšku, pasažierov aj letušky vymrštilo zo sedadiel a v kabíne zavládol chaos. Zranenia utrpelo najmenej 17 ľudí.
Lietadlo náhle kleslo
Incident sa odohral v utorok na linke AI 2379 z thajského Phuketu do Naí Dillí. Airbus A320 s viac ako 140 ľuďmi na palube sa približne hodinu a pol po štarte dostal do oblasti silných turbulencií.
Podľa informácií, ktoré zverejnili Air India a následne ich potvrdil indický Úrad pre civilné letectvo (DGCA), lietadlo na krátky okamih stratilo približne 300 stôp (asi 90 metrov) výšky, potom posádka stroj opäť stabilizovala. Incident vyšetruje DGCA.
Ľudia narážali do stropu
Svedkovia opisovali, že všetko sa odohralo v priebehu niekoľkých sekúnd.
Mnohí cestujúci práve oddychovali alebo jedli, keď ich prudký otras vyhodil zo sedadiel. Tí, ktorí nemali zapnuté bezpečnostné pásy, narazili hlavami do stropných schránok. Na palube lietali batožina, jedlo aj osobné veci a niekoľko letušiek spadlo na podlahu.
„Mysleli sme si, že zomrieme. Bolo to, akoby sa lietadlo zrazu prepadlo do prázdna,“ opísal jeden z pasažierov pre The Times of India. Iný cestujúci povedal, že po pristátí mal pocit, akoby všetci dostali druhú šancu na život.
Zranilo sa 17 ľudí
Podľa najnovších údajov utrpelo zranenia 17 ľudí, medzi nimi 13 cestujúcich a štyria členovia palubného personálu. Niekoľkých zranených previezli po pristátí do nemocníc v Naí Dillí, ďalších ošetrili priamo na letisku.
Air India uviedla, že lietadlo napriek incidentu bezpečne pristálo a na cestujúcich už čakali zdravotníci aj záchranné tímy.
Vyšetrovatelia skúmajú záznamníky
Indický Úrad pre civilné letectvo (DGCA) začal vyšetrovanie. Vyšetrovatelia zaistili záznamník letových údajov aj záznamník hlasov z pilotnej kabíny, aby zistili, čo presne sa počas letu odohralo.
Podľa prvých informácií nešlo o technickú poruchu lietadla, ale o mimoriadne silné turbulencie, ktoré spôsobili krátkodobú zmenu výšky letu.
Turbulencie nemožno vždy predvídať
Leteckí odborníci upozorňujú, že aj moderné dopravné lietadlá sa môžu dostať do takzvaných turbulencií za jasného počasia, ktoré palubný radar nedokáže vždy zachytiť.
Práve preto aerolinky neustále odporúčajú, aby mali cestujúci bezpečnostný pás zapnutý aj vtedy, keď nesvieti signalizácia. Väčšina zranení počas turbulencií totiž vzniká práve u ľudí, ktorí v tom čase nesedia pripútaní.