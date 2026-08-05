Slovensko pomáha Maďarsku s vodou: Nízky stav Dunaja ohrozuje elektráreň Paks

BRATISLAVA - Slovensko pomáha Maďarsku s vodou, pretože naši južní susedia zápasia s kritickou situáciou na Dunaji a v hre je aj možné odstavenie jadrovej elektrárne. Zároveň si Slovensko plní všetky medzinárodné záväzky - aj napriek tomu, že sami pociťujeme, že vody je málo. Uviedol to v stredu minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
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„Na maďarskú stranu sme sa v nedeľu (2. 8.) rozhodli púšťať objem vody, ktorý nám je určený medzinárodným rozsudkom z Haagu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu,“ povedal šéf rezortu. Podľa jeho slov sa Slovensko snaží udržiavať manažment vody na svojej strane tak, aby lode vedeli plávať. „Voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohútiky,“ vyhlásil.
Zároveň vyvrátil tvrdenia o tom, že „Maďarom nepúšťame vodu, aby sme aj v tomto suchom období mohli produkovať elektrinu na Gabčíkove. Taraba tvrdí, že v Gabčíkove ide jedna turbína preto, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Poukázal tiež na to, že Slovensko nebude vedieť zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. „To asi nebudeme vedieť urobiť, lebo v opačnom prípade behom dvoch dní by sme prišli o vodu už aj my, a nemali by ani oni - ani my, takže to by nič zásadné neriešilo,“ povedal minister. Doplnil, že ak by došlo k zrážkovej činnosti, Slovensko je pripravené prednostne „pustiť nejaké množstvá vody“.
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa v Maďarsku skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, pričom jeho voda slúži aj na chladenie v maďarskej jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho sa znížil výkon reaktorov.