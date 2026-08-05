Nemecko začalo vyšetrovanie incidentu na letisku: Dron s výbušninou kontrolovane odpálili

BERLÍN - Nemecko v stredu začalo vyšetrovanie po tom, ako sa v noci v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko/Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu častí jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe, informujú správy agentúry Reuters a denníka Bild.
Prípadom sa zaoberá Generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Zároveň preverovali, do čoho vo vzduchu narazilo nákladné lietadlo spoločnosti DHL, ktoré bolo počas výpadku odklonené z tohto letiska vo východnom Nemecku. Zamestnanci letiska našli dron v noci v ohraničenej nákladnej zóne neďaleko južnej dráhy.
Letová prevádzka bola pozastavená a niekoľko lietadiel vrátane strojov patriacich nemeckej logistickej firme DHL muselo byť odklonených. Úrady uviedli, že cestujúci ani personál letiska neboli v nebezpečenstve a väčšina prevádzky bola obnovená ráno po opätovnom otvorení jednej z dráh.
Odklonené lietadlo narazilo počas stúpania po odlete z letiska do neidentifikovaného objektu. Po jeho pristátí v Hannoveri bolo zistené menšie poškodenie, uviedli úrady. Nemenovaný zdroj oboznámený s incidentom potvrdil, že lietadlo patrilo spoločnosti DHL. Južná dráha letiska, ktoré je hlavným uzlom pre túto firmu a ukrajinskú leteckú spoločnosť Antonov Airlines, zostala uzavretá, kým experti na výbušniny skúmali dron a odstránili z neho rozbušku.
Minister vnútra Alexander Dobrindt naplánoval na stredu večer mimoriadne stretnutie so šéfmi nemeckých bezpečnostných služieb. Nemecké letiská sú v stave vysokej pohotovosti po sérii nepovolených preletov dronov nad rôznymi objektmi vrátane vojenských zariadení, energetických terminálov, námorných prístavov a logistických firiem. Spolková polícia uviedla, že tieto prelety mohli organizovať ruskí agenti, píše Reuters.
Nemecký denník Bild tiež informoval, že dron sa našiel v bezprostrednej blízkosti ukrajinského nákladného lietadla spoločnosti Antonov. Táto letecká spoločnosť využíva letisko Lipsko/Halle ako svoju operačnú základňu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Denník dodal, že výbušnina v drone mohla byť z tých, ktoré sa dajú ľahko vyrobiť z hnojiva a benzínu. Vyšetrovanie prevzala prokuratúra pre boj proti extrémizmu a protiteroristické úrady po tom, ako experti potvrdili, že stroj niesol výbušniny. Európske bezpečnostné agentúry už od roku 2024 vyšetrujú sériu zápalných zariadení ukrytých v balíkoch, ktoré začali horieť, čo vyvolalo obavy zo sabotáže prevádzkovateľov leteckej nákladnej dopravy.
Niektoré z týchto zariadení sa vtedy našli v sklade DHL v Lipsku a v nákladných zásielkach počas tranzitu po Európe. Hovorca ministerstva vnútra uviedol, že v tejto fáze nie je možné určiť žiadnu spojitosť s najnovším incidentom. Rusko akúkoľvek účasť na incidentoch z roku 2024 aj na nedávnych preletoch dronov odmietlo.