Bývalá superstáristka Schindlerová po rokoch ukázala svoje deti: Silné slová o láske a vďačnosti!

BRATISLAVA - Speváčka Martina Schindlerová sa podelila o mimoriadne súkromné zábery, ktoré verejnosť doteraz takmer nevidela. Pri emotívnych fotografiách svojich detí priznala, že práve materstvo jej navždy zmenilo život.
Speváčka Martina Schindlerová, ktorú si diváci pamätajú ešte z čias SuperStar, sa stala mamou prvýkrát v roku 2012, keď porodila dcérku Martinku. O dva roky neskôr pribudol do rodiny syn Kamil. Obe deti má s bývalým manželom Kamilom Haršánym, za ktorého sa vydala v júli 2012. Po svadbe a založení rodiny sa však Martina zo spoločenského života takmer úplne vytratila. Neobjavovala sa na večierkoch ani podujatiach a dlhé roky bolo okolo nej ticho. V zákulisí sa pritom hovorilo, že za jej stiahnutím z verejného života mal stáť práve otec jej detí. Ich manželstvo sa napokon skončilo rozvodom v roku 2018.
Najnovšie sa sympatická brunetka prihovorila fanúšikom mimoriadne osobným príspevkom. Na sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií z obdobia tehotenstva aj prvých chvíľ po pôrode. Na záberoch pózuje s tehotenským bruškom, nechýbajú však ani dojímavé momenty s jej deťmi. Jedna z fotografií zachytáva jej novorodeniatko. K emotívnym záberom pridala aj silné vyznanie. „A láska našla úplne nový význam. A nič už nebolo ako predtým. Vďačná. Ďakujem. Požehnane,“ napísala Schindlerová.
Dnes však Schindlerová pôsobí vyrovnane a fanúšikom ukázala to najcennejšie, čo v živote má – svoju rodinu a spomienky na obdobie, ktoré jej podľa vlastných slov navždy zmenilo pohľad na život.
