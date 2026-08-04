MIMORIADNY ONLINE Ruské bomby zasiahli Sumy: Zahynul civilista, ďalší ľudia utrpeli zranenia

KYJEV - Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, uviedol veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Sumskej oblasti Oľah Hryhorov. Informovala o tom v noci na dnešok agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
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6:06 Ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR) použila novovyvinuté námorné platformy Magura s drony FPV (pohľad z prvej osoby) na útok na dva ruské ciele súvisiace s radarom na okupovanom Kryme, uviedla agentúra 3. augusta.
Zároveň väčšina zo 17 kľúčových ruských spoločností vyrábajúcich balistické rakety sa môže vyhnúť sankciám tým, že pôsobí cez zahraničné jurisdikcie, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj na výročnom stretnutí vedúcich ukrajinských diplomatických misií 3. augusta.
Ruský útok na ukrajinskej Sumy zabil človeka a niekoľko ďalších zranil
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, uviedol veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Sumskej oblasti Oľah Hryhorov. Informovala o tom v noci na dnešok agentúra AFP.
"Rusi zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadených leteckých bômb," uviedol Hryhorov na Telegrame. "Bohužiaľ máme v tejto chvíli informácie o jednej obete. Sú tu aj zranenia," dodal. Dron zasiahol sklad blízko ruského Petrohradu, uviedol dnes ráno na Telegrame gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko. Podrobnosti útoku zatiaľ nie sú známe.
Ukrajina sa už piatym rokom bráni ruskej vojenskej agresii, pričom súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán. Obe strany tvrdia, že sa zameriavajú na vojenské objekty nepriateľa alebo jeho energetickú infraštruktúru, ale pri útokoch umierajú aj civilisti - podľa dostupných informácií najmä na ukrajinskej strane, na ktorú útočí ruská armáda.