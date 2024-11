Jožo Ráž je s manželkou od 9. triedy: Moja svätica, geniálna žena! Vytrpela si svoje, ale...

(Zdroj: Ján Zemiar)

Jožo Ráž nedávno oslávil 70 rokov. Legendárny spevák prežil veľmi úspešné roky, slávu i uznanie, životnú cestu mu však skrížila aj nehoda na motorke, po ktorej už nič nebolo tak, ako predtým. Tou najväčšou životnou výhrou je ale jeho manželka, s ktorou sú spolu viac ako štyri desaťročia. Počas rozhovoru v Neskoro večer sa speváka Peter Marcin pýtal, či mu ešte pamäť slúži a či je s ním aj po nehode všetko v poriadku. Raž tvrdí, že si všetko pamätá a nemá s ničím problém.

Zároveň však priznal, že najradšej má dni, keď sa s nikým nestretne, nikto mu nevstúpi do cesty, ale má pokoj so psom v lese a so svojou manželkou na terase. "Najlepšie je o piatej panák, cigáro, manželka sedí vedľa mňa, robí to isté, všetci sme spokojní a nič viac nepotrebujeme," zdôveril sa s dodatkom, že jediný rozdiel je v tom, že jeho manželka fajčí cigarety. Spolu sú už od základnej školy, od 9. triedy. Na chvíľu sa síce rozišli, ale potom sa dali znovu dokopy a napokon sa vzali. "A doteraz žijeme spolu a bomba. Lebo je to svätica. Je to geniálna žena. Tá si vytrpela svoje, ale drží basu a ide," vzdal hold žene, ktorá po jeho boku musela byť častokrát mimoriadne silná. Viac sa dozviete vo videu a čo všetko ešte Marcinovi prezradil, uvidíte v relácii Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke. Ďalšími hosťami budú Ján Baláž a textár Ľuboš Zeman.

