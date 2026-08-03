Dráma pri zvážaní dreva v Čachticiach: Po prevrátení traktora letel na miesto vrtuľník

ČACHTICE - Pri kameňolome v Čachticiach v okrese Nové Mesto nad Váhom sa v pondelok popoludní prevrátil traktor. Mladého vodiča so zraneniami letecky transportovali do nemocnice, spolujazdca ošetrili na mieste. Na sociálnej sieti o tom informuje trenčianska krajská polícia.
„Podľa doteraz zistených informácií sa 18-ročný vodič traktora, ktorý prevážal drevo z lesa, z doposiaľ nezistených príčin s traktorom prevrátil. Utrpel zranenia, s ktorými bol letecky transportovaný do nemocnice. Jeho 42-ročný spolujazdec bol jednorazovo ošetrený na mieste udalosti,“ uvádza s tým, že dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna.
V súvislosti s touto nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Okolnosti a presné príčiny jej vzniku preveruje.
Zároveň apeluje na všetkých, ktorí pracujú v lesnom alebo náročnom teréne, aby zvýšili opatrnosť pri obsluhe poľnohospodárskej techniky. „Jazdu vždy prispôsobte stavu terénu, zaťaženiu vozidla a nepodceňujte riziko prevrátenia, ktoré môže mať vážne následky,“ dodáva polícia.