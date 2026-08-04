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Boj proti kartelom: Ekvádor nasadí v hlavnom meste tisíce ozbrojených síl

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

QUITO - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v pondelok oznámil, že v hlavnom meste Quito nariadil nasadenie dodatočných 4000 policajtov a vojakov na posilnenie operácií proti organizovanému zločinu. Informuje o tom agentúra EFE.

Tisíce policajtov v uliciach

„Dnes spúšťame plán na ochranu Quita. Nariadil som nasadenie ďalších 2000 policajtov na posilnenie bezpečnosti v časoch a na miestach, kde to obyvatelia Quita potrebujú najviac - pri vchodoch a východoch z práce, v školách, v metre, na autobusových zastávkach, v obchodoch, v bankách, v nákupných centrách a štvrtiach,“ vyhlásil Noboa vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Instagram.

Do boja idú aj vojaci

Ekvádorský prezident zároveň uviedol, že k dodatočným policajtom sa pridá aj 2000 vojakov, aby „posilnili prácu v najkritickejších a najvýznamnejších oblastiach hlavného mesta“. Bezpečnosť budú posilňovať najmä v dvoch časových oknách - medzi 04.00 h a 11.00 h a medzi 17.00 h a 02.00 h.

Nasadia drony aj techniku

Noboa dodal, že do nových operácií v Quite sa zapojí sto vozidiel a motocyklov a dvadsať dronov. „Tým, ktorí si myslia, že dokážu zastrašiť štát a jeho hlavné mesto, hovorím jedno - každý útok sa stretne so silnejšou odpoveďou. Začína sa nová etapa, v ktorej bude svetlo, ktoré svieti z Quita, naďalej ukazovateľom pre celý kontinent,“ uzavrel.

Oznámenie nasleduje po tom, čo polícia 29. júla objavila telo bez hlavy visieť z jedného z najrušnejších mostov v Quite. Okrem toho tri univerzity v ekvádorskom hlavnom meste hlásili nárast lúpeží, napadnutí a prípadov zdrogovaných študentov v okolí svojich kampusov, na čo vládu požiadali o pomoc. Ekvádor bojuje s rastúcim násilím páchaným drogovými kartelmi. Nárast aktivít organizovaných zločineckými skupinami premenil Ekvádor na jednu z najnebezpečnejších krajín Latinskej Ameriky.

Viac o téme: VojaciPolícia LúpežeNasadenieEkvádorQuitoDaniel Noboa
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