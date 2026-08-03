Onkológ v šoku: Claire dávali tri roky života! Ona sa zázračne uzdravila

LONDÝN - Keď 32-ročnej Claire Webbovej diagnostikovali agresívnu rakovinu prsníka, lekári jej oznámili krutú prognózu – podľa odhadov jej zostávali približne tri roky života. O niekoľko rokov neskôr však prišla správa, ktorú označili za výnimočnú. Vyšetrenia neodhalili žiadne známky ochorenia.
Diagnóza prišla krátko po pôrode
Claire Webbová z britského grófstva Lancashire si krátko po narodení dcéry všimla hrčku v prsníku. Vyšetrenia potvrdili rakovinu prsníka, ktorá sa medzičasom rozšírila aj do lymfatických uzlín a neskôr do pečene.
Lekári jej preto oznámili, že ochorenie už nie je možné vyliečiť a liečba bude zameraná najmä na predĺženie života. O jej príbehu informoval britský denník Mirror.
Nasledovali roky náročnej liečby
Mladá žena absolvovala chemoterapiu, operáciu, rádioterapiu aj modernú cielenú liečbu. Hoci spočiatku mala liečba len spomaliť postup ochorenia, jej organizmus reagoval nad očakávania dobre.
Po sérii kontrolných vyšetrení lekári zistili, že nádory postupne miznú. Napokon prišla správa, ktorú sama Claire označila za zázrak – vyšetrenia už nepreukázali žiadne známky aktívnej rakoviny.
„Bol som v šoku“
Jej onkológ priznal, že výsledky ho prekvapili. „Bol som v šoku. Takéto prípady nevídame často,“ uviedol podľa denníka Mirror.
Aj keď lekári hovoria o kompletnej odpovedi na liečbu, Claire bude naďalej pravidelne absolvovať kontroly, pretože pri metastatickej rakovine existuje riziko návratu ochorenia.
Chce dodať nádej ďalším pacientom
Claire dnes hovorí, že sa snaží naplno užívať každý deň so svojou rodinou a svojím príbehom chce povzbudiť ďalších pacientov, ktorí prechádzajú náročnou liečbou.
Zároveň zdôrazňuje, že jej skúsenosť je výnimočná a každý prípad rakoviny je iný. Podľa odborníkov práve kombinácia modernej onkologickej liečby a individuálnej reakcie organizmu môže v zriedkavých prípadoch viesť k výsledkom, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi neboli bežné.