Tragédia vo Venezuele: Po ničivom zemetrasení už hlásia viac ako 6000 obetí

CARACAS - Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 6125. Na sociálnej sieti X o tom v pondelok večer informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas.
Venezuelskí poslanci v piatok jednomyseľne schválili zákon o bývaní, ktorý uľahčuje prenájom nehnuteľností. Opatrenie ruší zákony obmedzujúce prenajímanie nehnuteľností, ktoré prijali bývalé ľavicové vlády. Cieľom legislatívy je „zabezpečiť, aby ľudia nepociťovali žiadny strach z prenájmu svojich domovov“, uviedol Rodríguez. Venezuelské úrady minulý týždeň začali v meste La Guaira s búraním poničených budov. Vojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne budovy odstrelili pomocou výbušnín.