Utorok4. august 2026, meniny má Dominik, Dominika, zajtra Hortenzia

Putina vraj klame už aj vlastná armáda: Velitelia ho chcú uchlácholiť! Falošné správy z frontu

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Ruské vojenské velenie podľa západných analytikov vytvára skreslený obraz o postupe svojich jednotiek na severe Ukrajiny. Moskva takmer denne oznamuje dobytie ďalšej obce, dostupné dôkazy z bojiska však viaceré tvrdenia nepotvrdzujú. Praktiky veliteľov kritizujú už aj vojenskí ruskí blogeri s kontaktmi na vojakov na fronte.

Takmer každý deň ďalšia „dobytá“ obec

Ruská Severná skupina vojsk v priebehu júla opakovane hlásila obsadenie nových obcí v Sumskej a Charkovskej oblasti. Išlo približne o jednu obec denne. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však nenašiel dôkazy, že by ruská armáda presunula do týchto smerov dostatok vojakov a techniky alebo tam rozbehla útočné operácie v rozsahu potrebnom na takýto postup.

„Tvrdenie ruského vrchného velenia o postupe na severe Ukrajiny je pozoruhodné, pretože ISW nezaznamenal žiadne náznaky, že by ruské sily uskutočnili potrebné presuny jednotiek, sústredenie techniky alebo zintenzívnili útočné operácie,“ uviedli analytici.

Vztýčená vlajka ešte neznamená ovládnutie obce

Pochybnosti vyvolávajú aj materiály, ktorými ruská strana svoje údajné úspechy dokladá. Pri niektorých z nich existuje podozrenie, že boli upravené alebo vytvorené pomocou umelej inteligencie.

Novinky.cz spomínajú prípad obce Bilyj Kolodjaz v Charkovskej oblasti. Na internete sa objavili zábery ruského vojaka s vlajkou na okraji zastavanej časti obce. Podľa ISW však samotná prítomnosť vojaka alebo vztýčenie vlajky nedokazujú, že ruské jednotky celú obec obsadili a dokážu ju kontrolovať.

Ukrajinská armáda ruské tvrdenia o obsadení viacerých miest odmietla. V niektorých oblastiach sa podľa dostupných informácií malé ruské skupiny pokúšajú prenikať do ukrajinských pozícií. Infiltrácia jednotlivcov však nie je to isté ako dobytie územia, jeho vyčistenie a udržanie.

Správy sa cestou nahor menia na úspechy

Predkladanie priaznivejšieho obrazu situácie nie je podľa analytikov novým javom. Ruskí velitelia údajne prikrášľujú hlásenia pred stretnutiami s prezidentom Vladimirom Putinom aj náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom.

Informácie prechádzajú cez niekoľko úrovní velenia. Problémy z bojových jednotiek sa dostávajú na štáby, kde sa zapisujú do tabuliek a vznikajú plány na odstránenie nedostatkov. Výsledné dokumenty však podľa kritikov často nezodpovedajú skutočným pomerom na konkrétnom úseku frontu.

Takýto systém môže vytvárať dojem, že situácia je pod kontrolou a jednotky plnia stanovené úlohy, hoci v skutočnosti utrpeli straty, nepostúpili alebo neudržali získané pozície.

Kritika od kanála Dva majora

Praktiky armádneho velenia kritizuje aj vojnový telegramový kanál Dva majora, ktorý sleduje približne 1,2 milióna ľudí. Jeho autori opisujú systém, v ktorom velitelia jednotiek posielajú hlásenia na vyššie štáby, tie ich spracujú do prehľadov a vytvoria formálne opatrenia, ktoré však nemusia mať nič spoločné s reálnou situáciou na bojisku.

Blogeri požadujú, aby sa velitelia prestali hodnotiť podľa lojality, známostí a minulých zásluh. Rozhodujúca má byť ich schopnosť plniť bojové úlohy a zároveň obmedzovať straty. Nespôsobilých dôstojníkov navrhujú okamžite odvolávať. Vo svojom príspevku pritom pripomenuli aj stalinské čistky v sovietskej armáde z rokov 1937 až 1938.

Ruskí blogeri inváziu na Ukrajinu väčšinou podporujú, často však ostro kritizujú ministerstvo obrany a armádne velenie. Časť z nich má vlastné kontakty medzi vojakmi a informácie priamo z frontu, preto ich vyjadrenia môžu odhaľovať problémy, ktoré oficiálna propaganda zamlčuje. Ich tvrdenia však nie je vždy možné nezávisle overiť.

Falošný obraz má presvedčiť aj Západ

Prikrášľovanie postupu podľa ISW neslúži iba na upokojovanie Putina. Kremeľ využíva prehnané správy aj ako súčasť informačnej vojny.

Moskva sa nimi snaží vytvoriť dojem, že ruská armáda postupuje pozdĺž celej frontovej línie a Ukrajina nemá šancu vojnu zvrátiť. Takýto obraz má oslabiť ochotu západných krajín pokračovať vo vojenskej a finančnej pomoci Kyjevu a zároveň udržiavať podporu vojny medzi obyvateľmi Ruska.

Podobný problém ISW opisoval už na konci mája. Uniknutá ruská vojenská mapa z 9. apríla mala zobrazovať rozsiahle územné zisky na severe Ukrajiny, ktoré nezodpovedali skutočnej situácii. Analytici pripomenuli aj skoršie ruské vyhlásenia o dobytí Kupianska, hoci mesto ruská armáda v tom čase nekontrolovala.

Ak Putin dostáva dlhodobo nepresné hlásenia, môžu posilňovať jeho presvedčenie, že Rusko dokáže Ukrajinu vojensky poraziť. Zároveň však môžu viesť k rozhodnutiam založeným na falošnom obraze o stave jednotiek a reálnych možnostiach ďalšieho postupu.


 

Viac o téme: Ruská armádaFrontVeliteliaVladimir PutinUkrajinaFalošné informácie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský prezident Vladimir Putin
Putin dal ultimátum svojmu bývalému spojencovi: Vyberte si! Buď Moskva alebo Brusel
Zahraničné
S Putinom je koniec:
S Putinom je koniec: Čína s ním už nepočíta! Plánuje Rusko bez neho
Zahraničné
Vladimir Putin
Putinovi hrozí drvivá porážka: TENTO polostrov mal byť jeho triumfom! Teraz je jeho slabinou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hladina rieky Dunaj je v hlavnom meste na najnižších hodnotách od začiatku meraní
Hladina rieky Dunaj je v hlavnom meste na najnižších hodnotách od začiatku meraní
Správy
Yaya Touré pred zápasom so švédskym Mjällby AIF
Yaya Touré pred zápasom so švédskym Mjällby AIF
Futbal
Zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav F. Očkaják hovorí o novom moste
Zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav F. Očkaják hovorí o novom moste
Správy

Domáce správy

FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
Zlá správa pre verejné
Zlá správa pre verejné financie: Ľudia míňajú menej, než sa čakalo! Vláde môže chýbať takmer 400 miliónov eur
Domáce
FOTO Dráma pri zvážaní dreva
Dráma pri zvážaní dreva v Čachticiach: Po prevrátení traktora letel na miesto vrtuľník
Domáce
Prenasledovanie na hranici: Vodič unikal policajtom, narazil do priekopy pri maďarskej obci
Prenasledovanie na hranici: Vodič unikal policajtom, narazil do priekopy pri maďarskej obci
Košice

Zahraničné

Surfer prechádza okolo stanového
Tragédia vo Venezuele: Po ničivom zemetrasení už hlásia viac ako 6000 obetí
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump útočí na ropných gigantov: Počas vojny s Iránom podľa neho zarábajú príliš veľa!
Zahraničné
FOTO Maďarský minister zahraničných vecí
Orbánov minister Szijjártó čelí veľkému OBVINENIU, jeho luxusné pobyty stáli Maďarsko viac ako štvrť milióna eur
Zahraničné
Na tejto fotografii, ktorú
MIMORIADNY ONLINE Ruské bomby zasiahli Sumy: Zahynul civilista, ďalší ľudia utrpeli zranenia
Zahraničné

Prominenti

FOTO Jožo Ráž
Spomienka na detstvo syna Joža Ráža: FOTO S otcom sa hrával tam, kde dnešné deti nevkročia
Domáci prominenti
Víťazka MasterChefa po boji
Víťazka MasterChefa po boji s rakovinou opäť šokuje: Ďalšia vážna diagnóza! 30 centimetrov vlasov dole
Domáci prominenti
Billy Bob Thornton
Šesťkrát ženatý herec: Piata v poradí bola Angelina Jolie!
Osobnosti
FOTO VNÚTRI! Premiéra filmu Pod parou.
FOTO Obrovská premena Bianky Rumanovej: Po plastike nosa aj… Wow, je to vážne ona?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prelom v odhaľovaní rakoviny:
Prelom v odhaľovaní rakoviny: Vedci vyvinuli nový test! Dokáže nahradiť bolestivú biopsiu
Zaujímavosti
Oheň vo Francúsku odkryl
Oheň vo Francúsku odkryl desivé tajomstvo: Obyvateľov čakalo ďalšie prekvapenie
Zaujímavosti
Cievy sa nezužujú zo
Cievy sa nezužujú zo dňa na deň: Tieto nenápadné príčiny môžu viesť až k infarktu či mozgovej príhode
vysetrenie.sk
Claire Webbová zázračne porazila
Onkológ v šoku: Claire dávali tri roky života! Ona sa zázračne uzdravila
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Slovensko si ide požičať miliardy na obranu: Čaká nás 45 rokov splácania, prísne kontroly aj audity (foto)
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Skorší odchod do penzie je stále otázny: Kľúčový verdikt ešte nepadol. Na čo sa čaká?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Káva prudko zdražuje: Za necelé dva mesiace vyskočila o 35 %, pocítime to v obchodoch či kaviarňach?
Štátna prémia na stavebné sporenie klesne: Koľko si musíte odložiť, aby ste získali 70 eur? (príklad)
Štátna prémia na stavebné sporenie klesne: Koľko si musíte odložiť, aby ste získali 70 eur? (príklad)

Šport

Švédsko U18 - Slovensko U18: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2026
Švédsko U18 - Slovensko U18: Online prenos z Hlinka Gretzky Cupu 2026
Reprezentácia
Veľmi priaznivý žreb: Slovan pozná meno posledného súpera na ceste do skupiny Ligy majstrov
Veľmi priaznivý žreb: Slovan pozná meno posledného súpera na ceste do skupiny Ligy majstrov
Liga majstrov
Čaká ju ďalšia Ruska: Rebecca Šramková uspela v prvom kole
Čaká ju ďalšia Ruska: Rebecca Šramková uspela v prvom kole
WTA
Špekulácie sa potvrdili: Tím Tadeja Pogačara oznámil parádnu správu o slovinskej hviezde!
Špekulácie sa potvrdili: Tím Tadeja Pogačara oznámil parádnu správu o slovinskej hviezde!
La Vuelta

Auto-moto

V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
FOTO: Mercedes-Maybach GLS 680 - chróm, koža, výkon a technológie
Predstavujeme
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Živnostníci, nezabudnite do 10. augusta na dôležitú povinnosť! Inak vám hrozia penále
Aktuality
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pohovor cez kameru: Kompletný manuál od nastavenia svetla až po reč tela
Pracovný pohovor
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia sú rodení šéfovia a kto v práci vyhráva titul „Kráľ prokrastinácie“?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia sú rodení šéfovia a kto v práci vyhráva titul „Kráľ prokrastinácie“?
O práci s humorom
Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Melónová šupka v kuchyni: Ako ju naložiť, zavariť alebo kandizovať
Rady a tipy
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Rady a tipy

Technológie

Vedci odhalili možný prelom pri Alzheimerovej chorobe. Našli bielkovinu, ktorá pomáha šíriť poškodenie mozgu
Vedci odhalili možný prelom pri Alzheimerovej chorobe. Našli bielkovinu, ktorá pomáha šíriť poškodenie mozgu
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina zasiahla slabé miesto ruských FPV dronov. V skladoch Wildberries zhoreli kľúčové súčiastky
VIDEO: Ukrajina zasiahla slabé miesto ruských FPV dronov. V skladoch Wildberries zhoreli kľúčové súčiastky
Armádne technológie
Netflix odštartoval august vo veľkom. Tento týždeň dorazia horory, akčné klasiky aj tretia séria 1670
Netflix odštartoval august vo veľkom. Tento týždeň dorazia horory, akčné klasiky aj tretia séria 1670
Filmy a seriály
Prečo niektorí ľudia v hlave nepočujú vlastný hlas ani obľúbenú pesničku? Vedci odhaľujú, čo sa za tým skrýva
Prečo niektorí ľudia v hlave nepočujú vlastný hlas ani obľúbenú pesničku? Vedci odhaľujú, čo sa za tým skrýva
Správy

TN LIVE

VIDEO: Európa prehráva boj s nenásytným škodcom z Ďalekého východu. V Taliansku sa situácia vymkla spod kontroly
VIDEO: Európa prehráva boj s nenásytným škodcom z Ďalekého východu. V Taliansku sa situácia vymkla spod kontroly
Zahraničné
Nachytať sa môžu aj Slováci. Vodičov môže ľahko zmiasť záhadná dopravná značka
Nachytať sa môžu aj Slováci. Vodičov môže ľahko zmiasť záhadná dopravná značka
Zahraničné
Dovolenka snov? Turisti sa sťažujú na jednu z najznámejších chorvátskych pláží
Dovolenka snov? Turisti sa sťažujú na jednu z najznámejších chorvátskych pláží
Zahraničné
Koniec lacného a rýchleho zakladania firiem? Nové pravidlá proces predražia aj o stovky eur
Koniec lacného a rýchleho zakladania firiem? Nové pravidlá proces predražia aj o stovky eur
Domáce

Bývanie

Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
K bytu ladili aj škáry v obklade. Majitelia zbúrali stereotyp, bývanie vyzerá ako z filmov svojského režiséra
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept

Pre kutilov

Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ľudia z celého sveta sem píšu vlastnoručne listy s jediným cieľom: Dostať šancu prežiť dovolenku na tomto výnimočnom mieste
Cestovanie
Ľudia z celého sveta sem píšu vlastnoručne listy s jediným cieľom: Dostať šancu prežiť dovolenku na tomto výnimočnom mieste
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský minister zahraničných vecí
Zahraničné
Orbánov minister Szijjártó čelí veľkému OBVINENIU, jeho luxusné pobyty stáli Maďarsko viac ako štvrť milióna eur
Na tejto fotografii, ktorú
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské bomby zasiahli Sumy: Zahynul civilista, ďalší ľudia utrpeli zranenia
Vladimir Putin
Zahraničné
Putina vraj klame už aj vlastná armáda: Velitelia ho chcú uchlácholiť! Falošné správy z frontu
Zlá správa pre verejné
Domáce
Zlá správa pre verejné financie: Ľudia míňajú menej, než sa čakalo! Vláde môže chýbať takmer 400 miliónov eur

Ďalšie zo Zoznamu