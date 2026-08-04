Putina vraj klame už aj vlastná armáda: Velitelia ho chcú uchlácholiť! Falošné správy z frontu

MOSKVA - Ruské vojenské velenie podľa západných analytikov vytvára skreslený obraz o postupe svojich jednotiek na severe Ukrajiny. Moskva takmer denne oznamuje dobytie ďalšej obce, dostupné dôkazy z bojiska však viaceré tvrdenia nepotvrdzujú. Praktiky veliteľov kritizujú už aj vojenskí ruskí blogeri s kontaktmi na vojakov na fronte.
Takmer každý deň ďalšia „dobytá“ obec
Ruská Severná skupina vojsk v priebehu júla opakovane hlásila obsadenie nových obcí v Sumskej a Charkovskej oblasti. Išlo približne o jednu obec denne. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) však nenašiel dôkazy, že by ruská armáda presunula do týchto smerov dostatok vojakov a techniky alebo tam rozbehla útočné operácie v rozsahu potrebnom na takýto postup.
„Tvrdenie ruského vrchného velenia o postupe na severe Ukrajiny je pozoruhodné, pretože ISW nezaznamenal žiadne náznaky, že by ruské sily uskutočnili potrebné presuny jednotiek, sústredenie techniky alebo zintenzívnili útočné operácie,“ uviedli analytici.
Vztýčená vlajka ešte neznamená ovládnutie obce
Pochybnosti vyvolávajú aj materiály, ktorými ruská strana svoje údajné úspechy dokladá. Pri niektorých z nich existuje podozrenie, že boli upravené alebo vytvorené pomocou umelej inteligencie.
Novinky.cz spomínajú prípad obce Bilyj Kolodjaz v Charkovskej oblasti. Na internete sa objavili zábery ruského vojaka s vlajkou na okraji zastavanej časti obce. Podľa ISW však samotná prítomnosť vojaka alebo vztýčenie vlajky nedokazujú, že ruské jednotky celú obec obsadili a dokážu ju kontrolovať.
Ukrajinská armáda ruské tvrdenia o obsadení viacerých miest odmietla. V niektorých oblastiach sa podľa dostupných informácií malé ruské skupiny pokúšajú prenikať do ukrajinských pozícií. Infiltrácia jednotlivcov však nie je to isté ako dobytie územia, jeho vyčistenie a udržanie.
Správy sa cestou nahor menia na úspechy
Predkladanie priaznivejšieho obrazu situácie nie je podľa analytikov novým javom. Ruskí velitelia údajne prikrášľujú hlásenia pred stretnutiami s prezidentom Vladimirom Putinom aj náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom.
Informácie prechádzajú cez niekoľko úrovní velenia. Problémy z bojových jednotiek sa dostávajú na štáby, kde sa zapisujú do tabuliek a vznikajú plány na odstránenie nedostatkov. Výsledné dokumenty však podľa kritikov často nezodpovedajú skutočným pomerom na konkrétnom úseku frontu.
Takýto systém môže vytvárať dojem, že situácia je pod kontrolou a jednotky plnia stanovené úlohy, hoci v skutočnosti utrpeli straty, nepostúpili alebo neudržali získané pozície.
Kritika od kanála Dva majora
Praktiky armádneho velenia kritizuje aj vojnový telegramový kanál Dva majora, ktorý sleduje približne 1,2 milióna ľudí. Jeho autori opisujú systém, v ktorom velitelia jednotiek posielajú hlásenia na vyššie štáby, tie ich spracujú do prehľadov a vytvoria formálne opatrenia, ktoré však nemusia mať nič spoločné s reálnou situáciou na bojisku.
Blogeri požadujú, aby sa velitelia prestali hodnotiť podľa lojality, známostí a minulých zásluh. Rozhodujúca má byť ich schopnosť plniť bojové úlohy a zároveň obmedzovať straty. Nespôsobilých dôstojníkov navrhujú okamžite odvolávať. Vo svojom príspevku pritom pripomenuli aj stalinské čistky v sovietskej armáde z rokov 1937 až 1938.
Ruskí blogeri inváziu na Ukrajinu väčšinou podporujú, často však ostro kritizujú ministerstvo obrany a armádne velenie. Časť z nich má vlastné kontakty medzi vojakmi a informácie priamo z frontu, preto ich vyjadrenia môžu odhaľovať problémy, ktoré oficiálna propaganda zamlčuje. Ich tvrdenia však nie je vždy možné nezávisle overiť.
Falošný obraz má presvedčiť aj Západ
Prikrášľovanie postupu podľa ISW neslúži iba na upokojovanie Putina. Kremeľ využíva prehnané správy aj ako súčasť informačnej vojny.
Moskva sa nimi snaží vytvoriť dojem, že ruská armáda postupuje pozdĺž celej frontovej línie a Ukrajina nemá šancu vojnu zvrátiť. Takýto obraz má oslabiť ochotu západných krajín pokračovať vo vojenskej a finančnej pomoci Kyjevu a zároveň udržiavať podporu vojny medzi obyvateľmi Ruska.
Podobný problém ISW opisoval už na konci mája. Uniknutá ruská vojenská mapa z 9. apríla mala zobrazovať rozsiahle územné zisky na severe Ukrajiny, ktoré nezodpovedali skutočnej situácii. Analytici pripomenuli aj skoršie ruské vyhlásenia o dobytí Kupianska, hoci mesto ruská armáda v tom čase nekontrolovala.
Ak Putin dostáva dlhodobo nepresné hlásenia, môžu posilňovať jeho presvedčenie, že Rusko dokáže Ukrajinu vojensky poraziť. Zároveň však môžu viesť k rozhodnutiam založeným na falošnom obraze o stave jednotiek a reálnych možnostiach ďalšieho postupu.