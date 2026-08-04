Kuba opäť bez elektriny: Celonárodný výpadok prišiel len deň po predchádzajúcom kolapse

HAVANA - Kubánska elektrická sieť v pondelok menej ako deň po poslednom celonárodnom výpadku opäť skolabovala, informovali tamojšie štátne médiá. Informuje o tom agentúra Reuters.
Dodávky elektriny na Kube ovplyvňuje nedostatok paliva zapríčinený americkou blokádou i starnúca energetická infraštruktúra. Celonárodné blackouty sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie - v júli zasiahli Kubu v priebehu deviatich dní až tri veľké výpadky.
Napätie s USA
Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.
Situáciu na Kube ovplynilo aj zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými jednotkami v januári tohto roku. Venezuela bola totiž pre Kubu hlavným dodávateľom paliva. Pod tlakom USA následne zastavilo dodávky na ostrov aj Mexiko.