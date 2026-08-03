FOTO Obrovská premena Bianky Rumanovej: Po plastike nosa aj… Wow, je to vážne ona?

BRATISLAVA - Rozhodla sa pre zmenu! Influencerka Bianka Rumanová je žena mnohých tvárí. Po výraznej zmene, ktorou si nedávno prešla v súvislosti s úpravou nosa, prišla ďalšia novinka.
Bianka stále viac a viac dokazuje, že sa nebojí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Na svojom Instagrame zverejnila sériu fotografií, na ktorých pôsobí úplne inak než sme zvyknutí. Tentoraz však nejde o výrazný outfit ani líčenie, ale o poriadnu zmenu.
Známa influencerka sa totiž rozhodla pre nový strih vlasov. Kratší účes jej dodal sviežosť, zvýraznil jej črty a celkovému vzhľadu pridal elegantnejší nádych. K fotografiám s novým vzhľadom pridala aj poetický odkaz. „Liekom na čokoľvek je slaná voda. Pot, slzy alebo more,“ napísala.
Bianka v poslednom čase prechádza viacerými úpravami svojho vzhľadu a postupne si vytvára imidž, ktorý odráža jej aktuálne rozpoloženie. Nový účes pritom nie je len drobnou zmenou. Práve vlasy často dokážu úplne zmeniť výraz človeka a v Biankinom prípade ide o krok, ktorý jej dodal ešte väčšiu výraznosť.
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