Maďarsko čelí vážnej energetickej kríze: Za problémami je nízka hladina Dunaja

BUDAPEŠŤ - Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. Podľa servera 444.hu to v rafinérii ropnej spoločnosti MOL v Százhalombatte oznámil v piatok premiér Péter Magyar na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom MOL-u Zsoltom Hernádim.
Magyar spresnil, že Maďarsko čelí najvážnejšej energetickej kríze uplynulých desaťročí a najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Podotkol, že jadrová elektráreň Paks v súčasnosti vyrába približne polovicu svojej kapacity, no pre neustále klesajúcu hladinu Dunaja sa očakáva, že v pondelok, alebo už aj skôr, bude musieť byť elektráreň úplne odstavená.
Hladina Dunaja bola v piatok na úrovni 124 centimetrov pod nulou vodočtu, pričom z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti musia byť bloky odpojené pri hodnote 134 centimetrov pod nulou vodočtu. Podľa premiéra sa ani v nasledujúcich týždňoch neočakáva taký nárast hladiny vody, ktorý by umožnil opätovné spustenie elektrárne.
Situáciu podľa neho ďalej zhoršilo, že vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar dodal, že poškodené komponenty už dorazili, v piatok večer prebehne skúšobná prevádzka a od soboty by elektráreň mohla opäť fungovať na plný výkon.