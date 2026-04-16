Barami pod paľbou kritiky od političky Marcinkovej: Tvrdá reakcia známeho youtubera!

BRATISLAVA - Influencer Oski Barami rozvíril vody po tom, čo sa vďaka poslancovi Richardovi Rašimu dostal priamo do pléna parlamentu a z návštevy natočil video. To však vyvolalo hnev u poslankyne Vladimíry Marcinkovej, ktorá poukázala na dvojité metre – zatiaľ čo ona si nemôže vziať do sály vlastné dieťa, iní tam podľa nej môžu priviesť „cudzie“. Barami si jej kritiku nenechal páčiť a poslal jej tvrdý odkaz!
Nie je žiadnym tajomstvom, že influencer Oski Barami sa kamaráti s rôznymi slovenskými politikmi. Aj vďaka tomu sa dostáva na všelijaké miesta a inak to nebolo ani tentoraz, keď ho poslanec Richard Raši zobral do pléna Národnej rady SR. Barami všetko poctivo zdokumentoval na video, ktoré následne zverejnil. To sa nepáčilo političke Vladimíre Marcinkovej, ktorá vyjadrila svoj jasný nesúhlas.
„Nám matkám poslankyniam, ani len vlastné dieťa nedovolia vziať do sály, a iní tam môžu mať cudzie deti, napríklad Oskiho,“ rýpla si do influencera. Ten jej komentár nenechal bez odozvy. „Milujem, že ma tu nazývate dieťaťom, ale prečo nepoviete, že keď sme točili exkurziu v parlamente, tak ste dokonca boli súčasťou videa, lebo ste náhodou išli po chodbe,“ odkázal jej na sociálnej sieti.
Následne priznal, že ju potom z videa vystrihol kvôli faloši. „Dal som vám mikrofón a dokonca ste aj mali byť v tomto videu, ale cítil som faloš, tak som vás nakoniec vystrihol. A teraz krásne vidieť, že som aj dobre urobil,“ pokračoval. Na záver dodal ironický odkaz: „Nebojte, aj vám dám raz priestor. Netreba takto do mňa kopať.“ Napätie sa ešte viac vystupňovalo, keď sa do debaty pridali aj ďalší účastníci. Jedna z influenceriek v komentároch poukázala na to, že poslankyne nemajú v parlamente zabezpečené ani základné podmienky pre deti.
Barami s týmto názorom nesúhlasil a reagoval slovami: „Lejkta, prosím. Ty si sympatická slečna. Ale toto sú drísty… Veď ako môžeš porovnávať to, že si poslanec nemôže zobrať dieťa do pléna s tým, že ja tam točím video, ktoré je verejne dostupné pre všetkých, aby videli zákulisie parlamentu.“ Zároveň zdôraznil: „Ja som tam PRACOVAL. Neverím, že toto sú argumenty dospelých ľudí.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%